تنظيم النسخة السابعة لمعرض المواهب بالمدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بجامعة منوبة يوم 26 نوفمبر الجاري

تلتئم النسخة السابعة لمعرض المواهب، يوم 26 نوفمبر الجاري، بالمدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بجامعة منوبة

وستسلط هذه الدورة الضوء، بحسب ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، على العلاقة المتنامية بين الذكاء الاصطناعي وعالم الاعمال ودورهما في خلق قيمة اقتصادية مستدامة.





ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى تعزيز الروابط بين مكوّنات الاقتصاد الرقمي وتمكين الطلبة من إبراز قدراتهم وتشجيع التبادل بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن المساهمة في دعم منظومة الابتكار والتحول الرقمي في تونسوسيتضمن البرنامج مؤتمرًا عامًا تُناقش خلاله ثلاثة محاور رئيسية بمشاركة خبراء ورواد أعمال وصنّاع قرار من مختلف الاختصاصاتوسيتناول المحور الأول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإطار الأخلاقي والتنظيمي الذي يؤطر اعتماده في تونس، إضافة إلى دوره في تحسين مناخ الأعمالوسيعرض المحور الثاني تجارب شركات ناشئة وهياكل دعم حول كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال وابتكار حلول جديدة وسيكون المحور الثالث في صيغة حوار تفاعلي يجمع الطلبة بالخبراء للحديث عن المهارات المستقبلية والتحولات التي تشهدها سوق الشغلوستشكل التظاهرة، بحسب القائمين عليها، فضاءً واسعًا للتعارف وتبادل الخبرات بمشاركة أكثر من ثلاثين مؤسسة وشركة ناشئة ومنظمة شريكة، بما يوفر "فرصًا للتواصل المباشر بين الطلبة ومختلف الفاعلين في المجال الرقمي، ولتختتم بورشة عمل حول إدارة المشاريع تؤمنها منظمة "إنجاز تونس