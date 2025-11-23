المنستير: قافلة صحيّة متعدّدة الاختصاصات تؤمن عيادات مجانية وحملة لتقصي السرطانات الأنثوية بطوزة من معتمدية قصيبة المديوني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>

احتضنت المدرسة الابتدائية ابن خلدون بطوزة من معتمدية قصيبة المديوني، اليوم الأحد، فعاليات قافلة صحية مجانية متعدّدة الاختصاصات تحت شعار "صحّة بلا حدود"، وذلك ببادرة من جمعية "حداثيو تونس"، وبالتعاون عدد من مكوّنات المجتمع المدني بطوزة على غرار الكشافة التونسية، وجمعية النصر الرياضي و نادي العدو وجمعية المتقاعدين، وبمساهمة الإدارة الجهوية للصحّة، ودار الشباب وبلدية طوزة، والمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.

ووفّرت القافلة فحوصات مجانية لفائدة الأهالي أمّنها أطباء في الطب العام، ومختصون في طب الشيخوخة، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الأذن والأنف والحنجرة، وأمراض الکل ، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض الصدرية والحساسية، والامراض الجلدية و التناسلية، وطب الاسنان، وطب الاطفال، وطب النساء والتوليد، فضلا عن حملة للتقصي حول سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

وعبّر والي المنستير عيسى موسى، في افتتاح اليوم الطبي، عن تقديره لروح التطوّع والعطاء التي ميّزت مشاركة الإطار الطبي وشبه الطبي، ومساهمتهم في إنجاح هذه القافلة.





من جانبهم، أعرب المواطنون، الذين توافدوا على المدرسة الابتدائيّة ابن خلدون للانتفاع بخدمات القافلة الصحيّة، عن ارتياحهم للخدمات المتنوّعة المقدّمة ضمن القافلة، بما يقرّب الصحة من المواطن ويعزز روح التكافل داخل المجتمع.