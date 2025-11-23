الدوري الإنقليزي الممتاز – أرسنال يعمّق الفارق في الصدارة بثلاثية إيزي ضد توتنهام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692367c4598484.72542928_nhgkjifmoeplq.jpg width=100 align=left border=0>

حقق أرسنال فوزًا عريضًا على جاره توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1 في قمة شمال لندن، مستفيدًا من ثلاثية إبريتشي إيزي التي قاد بها فريقه لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإنقليزي الممتاز إلى ست نقاط.



وظل النسق متوازنًا خلال 36 دقيقة، قبل أن يفتتح لياندرو تروسار التسجيل من مسافة قريبة، ليضيف إيزي الهدف الثاني بعد 41 دقيقة، في تأكيد لصفقة انتقاله الصيفية التي خطفه فيها أرسنال من توتنهام.









ومع انطلاق الشوط الثاني، عمّق إيزي الفارق بتسديدة من حافة منطقة الجزاء، مانحًا فريقه أفضلية مطلقة على مجريات اللقاء. وحاول توتنهام العودة عبر محاولة من ريتشارليسون في الدقيقة 55 حين سدد كرة من منتصف الملعب مستغلًا تقدّم الحارس ديفيد رايا، دون أن تغيّر النتيجة.



وأكمل إيزي تألقه بتسجيل الهدف الثالث له والرابع لأرسنال في الدقيقة 76، ليوقع أول هاتريك له بقميص الفريق.



ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة من 12 مباراة دون هزيمة في آخر تسع مواجهات، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 18 نقطة في المركز التاسع بعد تلقيه أول هزيمة خارج قواعده هذا الموسم. أما تشيلسي، صاحب المركز الثاني، فيملك 23 نقطة.

