ثنائية روجرز تدفع أستون فيلا إلى المراكز الأربعة الأولى في البطولة الإنقليزية
سجل المهاجم مورغان روجرز هدفين ليقود أستون فيلا لتعديل تأخره في الشوط الأول والفوز 2-1 على مضيفه ليدز يونايتد في ملعب إيلاند رود اليوم الأحد، والتقدم إلى المربع الذهبي في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.
تفاصيل الأهداف
تفاصيل الأهداف
* سجل لوكاس نميشا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 8 مع سيطرة ليدز على مجريات الشوط الأول.
* أدرك روجرز التعادل بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني.
* عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها ببراعة في الدقيقة 75، ليضمن فوز فيلا بعد تأخره.
الترتيب والتداعيات* دفع الفوز أستون فيلا خمسة مراكز إلى الأمام بعد بلوغه 21 نقطة، ليدخل المراكز الأربعة الأولى.
* تعني الهزيمة أن ليدز سيظل ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة، بعد أن خسر 5 من آخر 6 مباريات له في البطولة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319042