ثنائية روجرز تدفع أستون فيلا إلى المراكز الأربعة الأولى في البطولة الإنقليزية

سجل المهاجم مورغان روجرز هدفين ليقود أستون فيلا لتعديل تأخره في الشوط الأول والفوز 2-1 على مضيفه ليدز يونايتد في ملعب إيلاند رود اليوم الأحد، والتقدم إلى المربع الذهبي في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.



تفاصيل الأهداف





* سجل لوكاس نميشا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 8 مع سيطرة ليدز على مجريات الشوط الأول.



* أدرك روجرز التعادل بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني.

* عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها ببراعة في الدقيقة 75، ليضمن فوز فيلا بعد تأخره.



الترتيب والتداعيات

* دفع الفوز أستون فيلا خمسة مراكز إلى الأمام بعد بلوغه 21 نقطة، ليدخل المراكز الأربعة الأولى.

