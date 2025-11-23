Babnet   Latest update 20:40 Tunis

ثنائية روجرز تدفع أستون فيلا إلى المراكز الأربعة الأولى في البطولة الإنقليزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692355d1e6e9e0.72158663_qoejnphigfmlk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 19:42 قراءة: 0 د, 38 ث
      
سجل المهاجم مورغان روجرز هدفين ليقود أستون فيلا لتعديل تأخره في الشوط الأول والفوز 2-1 على مضيفه ليدز يونايتد في ملعب إيلاند رود اليوم الأحد، والتقدم إلى المربع الذهبي في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.

تفاصيل الأهداف


* سجل لوكاس نميشا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 8 مع سيطرة ليدز على مجريات الشوط الأول.

* أدرك روجرز التعادل بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني.
* عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها ببراعة في الدقيقة 75، ليضمن فوز فيلا بعد تأخره.

الترتيب والتداعيات

* دفع الفوز أستون فيلا خمسة مراكز إلى الأمام بعد بلوغه 21 نقطة، ليدخل المراكز الأربعة الأولى.
* تعني الهزيمة أن ليدز سيظل ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة، بعد أن خسر 5 من آخر 6 مباريات له في البطولة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319042


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
19°-10
21°-12
15°-11
14°-10
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*