مدنين: تواصل فعاليات الملتقى الرابع للمجلس الجهوي لعمادة الاطباء بالجنوب الشرقي حول "مهنة الطب بين أخلاقيات المهنة والتراتيب القانونية"

يتواصل لليوم الثاني بجزيرة جربة الملتقى الطبي الرابع للمجلس الجهوي لعمادة الاطباء بالجنوب الشرقي حول "مهنة الطب بين اخلاقيات المهنة والتراتيب القانونية"، بمشاركة أكثر من 120 طبيب من ولايات مدنين وقابس وتطاوين ومختلف المجالس الجهوية لعمادات الاطباء الست والمجلس الوطني.



ومثّل الملتقى فرصة جديدة للتكوين والرسكلة والتأطير والإطّلاع على آخر المستجدات في مهنة الطب، وللتذكير بأخلاقيات المهنة بما يضمن حقوق المريض ويحمي الطبيب، وفق نائب رئيس المجلس الجهوي لعمادة أطباء الجنوب الشرقي ورئيس المؤتمر الدكتور علي العيادي.



وأشار العيادي، بالمناسبة، الى مسؤولية العمادة في تحفيز الأطباء للعمل في ظروف ملائمة تحترم الاخلاقيات الطبية في كنف الاحتياط والاحاطة الكبرى بالمريض.ودعا الأطباء إلى تجنّب الدخول العشوائي الى وسائل التواصل الاجتماعي للإشهار المجاني احتراما لأخلاقيات المهنة ونبلها واستعمال أطر مناسبة للتوعية ونشر العلم، حسب قوله.ولفت، في هذا السياق، إلى أن العمادة تتدارس أسبوعيا كل تجاوز من الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي وتستدعي الأطباء وتتخذ كل اشكال العقوبات باختلاف درجاتها من لفت النظر الى التوقيف عن العمل لمدة معينة، وقد تصل حد الشطب النهائي، حسب نوع الخطإ المرتكب، في محاولة لحماية المهنة والمواطن مع حماية الطبيب من بعض ممارسات التشهير او غيرها.ومثّل الملتقى مناسبة لتقديم قانون المسؤولية الطبية الصادر في سنة 2024 والذي يحدّد واجبات الطبيب ومسؤولياته ويعرّف الخطأ المهني والحادث المهني، كما يتطرق الى الملف الطبي، والسر المهني، وحماية المعطيات الشخصية، والشهادة الطبية الأولية الممنوحة في الفحص الأوّلي بعد التعرض إلى اعتداء جسدي أو حوادث طرقات أو حوادث مهنية أو منزلية وغيرها، إلى جانب مسائل أخرى تتناول علاقة الطب بمواكبة المستجدات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يلجأ المواطن إليه لمعرفة مرضه والعلاجات الممكنه له، بما يجعل المهنة أكثر دقّة وعناية ومسؤولية في حدوده العلمية المتوفرة.من جانبهم، اعتبر عدد من الأطباء المشاركين في الملتقى أن هذه التظاهرة تمثّل فرصة هامة لتبادل المعارف والخبرات، وإثراء التجربة الخاصة، والتحاور حول مسائل مهمة من شأنها إثراء وتطوير أداء الطبيب، وخاصة في جانب دقيق اهتم به الملتقى وهو منح الشهادة الطبيّة الأولية، وأيضا أخلاقيات المهنة، وذلك بهدف حماية الطبيب والمريض وإرساء مناخ إيجابي بينهما في كنف المسؤولية والاحترام والنجاعة.