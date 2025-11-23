وزير التشغيل والتكوين المهني يشارك في اختتام أولمبياد المهن بالجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692351da4825e5.97574091_impheqlfojkgn.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد في اختتام فعاليات أولمبياد المھن، المنتظمة بالجزائر من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، بحضور عدد هام من كبار المسؤولين العرب ومن الجزائر وبمشاركة أكثر من 550 مشاركا من منتسبي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر.



وجرى حفل الاختتام بإشراف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية نسيمة أرحاب، التي تولت ووالي وهران تكريم رياض شوّد، وفق بلاغ صادر الأحد عن الوزارة.









وتولى وزير التشغيل والتكوين المهني بدوره تكريم عدد من المتوجين في المنافسات المنتظمة بمناسبة أولمبياد المهن.



وعقد شود بمناسبة المشاركة في فعاليات الأولمبياد، جملة من اللقاءات وجلسات العمل مع الوزارات النظيرة، وتم الاتفاق على بلورة وتنفيذ خطط عمل سنوية لتطوير التعاون المشترك في مجال التكوين والتدريب المهني وتكوين المكونين وهندسة التكوين وتبادل الخبرات والتجارب في المجال. وتولى وزير التشغيل والتكوين المهني بدوره تكريم عدد من المتوجين في المنافسات المنتظمة بمناسبة أولمبياد المهن.وعقد شود بمناسبة المشاركة في فعاليات الأولمبياد، جملة من اللقاءات وجلسات العمل مع الوزارات النظيرة، وتم الاتفاق على بلورة وتنفيذ خطط عمل سنوية لتطوير التعاون المشترك في مجال التكوين والتدريب المهني وتكوين المكونين وهندسة التكوين وتبادل الخبرات والتجارب في المجال.