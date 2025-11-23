Babnet   Latest update 20:40 Tunis

بطولة افريقيا للتنس للشبان دون 12 سنة بالمغرب: ميدالية ذهبية واخرى برونزية لتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6923545565e474.18281648_jnphfolqmgeik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 19:34
      
أحرز المنتخب التونسي ميداليتين (ذهبية وبرونزية) في ختام بطولة إفريقيا للتنس للفئة العمرية دون 12 سنة التي اختتمت اليوم بالمغرب.

ذهبية منتخب الفتيان


أحرز منتخب الفتيان، المتألف من الثلاثي محمد عزيز بن رمضان والشريف الذوادي وخليل رحمان الغربي، الميدالية الذهبية، تحت إشراف المدربين الوطنيين أحمد نعمان وعمر العبيدي.


مسار منتخب الفتيان نحو الذهب

* أنهى دور المجموعات في المرتبة الثانية من هزيمة أمام جنوب إفريقيا المتصدّرة وثلاثة انتصارات على بنين وكينيا وموريتانيا.
* فاز على المغرب في نصف النهائي 2-1.
* انتصر على غانا في الدور النهائي بالنتيجة ذاتها 2-1.

برونزية منتخب الفتيات

اكتفى منتخب الفتيات، المتكون من لينا الشادلي وسارة الجنحاني وهبة الله فتوي، بـالميدالية البرونزية.

نتائج منتخب الفتيات

* انتصاران على نيجيريا وكينيا.
* هزيمتان أمام المغرب صاحبة الميدالية الذهبية وجنوب إفريقيا صاحبة الفضية.
* أنهى البطولة في المرتبة الثالثة في مسابقة أقيمت في شكل مجموعة واحدة.


