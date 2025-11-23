بطولة افريقيا للرماية بالقوس والسهم بابيدجان: ميداليتان فضيتان لتونس في اليوم الختامي للمنافسات
أحرزت تونس، اليوم الأحد، ميداليتين فضيتين في ختام بطولة إفريقيا للرماية بالقوس والسهم التي أقيمت بمدينة أبيدجان الإيفوارية.
فضية فردي الكبريات
فازت رؤى عبد القادر بـالفضية في مسابقة فردي الكبريات عقب هزيمتها في الدور النهائي أمام الإيفوارية ييدين أكبوبي إن ماري.
فضية فردي الأكابرظفر محمد حماد بـالفضية في مسابقة فردي الأكابر إثر هزيمته خلال الدور النهائي أمام الإيفواري إييني يانك.
حصيلة اليوم السابقوكانت تونس قد فازت، أمس السبت، بـميداليتين برونزيتين:
* الأولى عبر الثنائي رؤى بن عبد القادر ومحمد حماد في منافسات الزوجي مختلط أكابر.
* الثانية بامضاء رتاج الشايب في مسابقة الفردي وسطيات.
تأهل أولمبي للشبابضمنَت رتاج الشايب التأهّل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، بعد صعودها على منصة التتويج وتحقيقها الرقم التأهيلي المقدر بـ545 نقطة، مسجلة 565 نقطة.
المنتخب التونسي المشاركشاركت تونس في هذا الموعد القاري بـ6 عناصر:
* 2 في صنف الأكابر: رؤى بن عبد القادر – محمد حماد
* 4 في فئة دون 18 سنة: أروى بن دخان – رتاج الشايب – محمد الهادي بن حامد – خليل ساسي
وذلك تحت إشراف المدرب الوطني بلقاسم المكي.
