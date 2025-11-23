بطولة افريقيا للرماية بالقوس والسهم بابيدجان: ميداليتان فضيتان لتونس في اليوم الختامي للمنافسات

أحرزت تونس، اليوم الأحد، ميداليتين فضيتين في ختام بطولة إفريقيا للرماية بالقوس والسهم التي أقيمت بمدينة أبيدجان الإيفوارية.



فضية فردي الكبريات



فضية فردي الأكابر



حصيلة اليوم السابق



تأهل أولمبي للشباب



المنتخب التونسي المشارك



فازتبـفي مسابقةعقب هزيمتها في الدور النهائي أمام الإيفواريةظفربـفي مسابقةإثر هزيمته خلال الدور النهائي أمام الإيفواريوكانت تونس قد فازت، أمس السبت، بـ* الأولى عبر الثنائيفي منافسات* الثانية بامضاءفي مسابقةضمنَتالتأهّل إلى، بعد صعودها على منصة التتويج وتحقيقها الرقم التأهيلي المقدر بـ، مسجلةشاركت تونس في هذا الموعد القاري بـ: رؤى بن عبد القادر – محمد حماد: أروى بن دخان – رتاج الشايب – محمد الهادي بن حامد – خليل ساسيوذلك تحت إشراف المدرب الوطني