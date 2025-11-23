Babnet   Latest update 20:40 Tunis

بطولة افريقيا للرماية بالقوس والسهم بابيدجان: ميداليتان فضيتان لتونس في اليوم الختامي للمنافسات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/644975f0db26e2.75441831_mpikojghqflen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 19:31
      
أحرزت تونس، اليوم الأحد، ميداليتين فضيتين في ختام بطولة إفريقيا للرماية بالقوس والسهم التي أقيمت بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

فضية فردي الكبريات


فازت رؤى عبد القادر بـالفضية في مسابقة فردي الكبريات عقب هزيمتها في الدور النهائي أمام الإيفوارية ييدين أكبوبي إن ماري.


فضية فردي الأكابر

ظفر محمد حماد بـالفضية في مسابقة فردي الأكابر إثر هزيمته خلال الدور النهائي أمام الإيفواري إييني يانك.

حصيلة اليوم السابق

وكانت تونس قد فازت، أمس السبت، بـميداليتين برونزيتين:

* الأولى عبر الثنائي رؤى بن عبد القادر ومحمد حماد في منافسات الزوجي مختلط أكابر.
* الثانية بامضاء رتاج الشايب في مسابقة الفردي وسطيات.

تأهل أولمبي للشباب

ضمنَت رتاج الشايب التأهّل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، بعد صعودها على منصة التتويج وتحقيقها الرقم التأهيلي المقدر بـ545 نقطة، مسجلة 565 نقطة.

المنتخب التونسي المشارك

شاركت تونس في هذا الموعد القاري بـ6 عناصر:

* 2 في صنف الأكابر: رؤى بن عبد القادر – محمد حماد
* 4 في فئة دون 18 سنة: أروى بن دخان – رتاج الشايب – محمد الهادي بن حامد – خليل ساسي

وذلك تحت إشراف المدرب الوطني بلقاسم المكي.


