بإمكان تونس التسريع في تحقيق الانتقال الإيكولوجي بالمراهنة على الطاقات المتجددة (رئيسة المفوضية الأوروبية)

يحتفي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي خلال شهر نوفمبر 2025 بمرور 25 عاما على شراكة وُصفت بـ"الفريدة" وروابط اقتصادية وسياسية واجتماعية "معززة".



وتُحيي القمة السابعة للاتحادين الإفريقي والأوروبي، المنعقدة يومي 24 و25 نوفمبر في لواندا، تحت شعار "تعزيز السلام والازدهار بفضل تعاون ناجع متعدّد الأطراف"، ربع قرن من التعاون المشترك. وتشارك تونس في هذه القمة بوفد رسمي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، حيث سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة في مجالات أبرزها التحول الطاقي والتحول الرقمي.



الانتقال الطاقي: تحدّ كبير لتونس



من أجل مستقبل طاقي نظيف لإفريقيا وشعوبها



أجندة القمة



وفي هذا السياق،، إن مرحلة جديدة ستُفتح بين سوقي القارتين، مؤكدة أن حقبة منستنطلق بين إفريقيا وأوروبا، في إطار استراتيجية، التي تقوم على الاستثمار من أجل عالم أكثر اتصالاً، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنخلال قمة لواندا.تطرقت فون دير لاين إلى مشروعضمن استراتيجية "البوابة العالمية"، مؤكدة أنه سيسهم في بناء مستقبل يقوم علىالطاقة وتعزيزفي البلدين. وأشارت إلى أنيدعم برامج تونس في مجال، بما يضمنوأضافت أن تطويرسيمكّن تونس من، فضلاً عن خلقوتعزيز الاقتصاد وتوفير امتيازات طويلة المدى للمواطنين.وأكدت أنيمثل تحديا كبيرا لتونس، غير أنه بإمكانها رفعه من خلالوتقليص الاعتماد على، بما يخفضويحسن الأمن الطاقي.شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على حرص الاتحاد الأوروبي على، الذي يخلق فرص عمل ويقلّص التهديدات البيئية، مؤكدة العمل علىفي مجالوالمواد الأولية ذات القيمة المضافة.وأكدت فون دير لاين أن، وتبني معها، مشيرة إلى أن قمة لواندا ستُرفع خلالها الشراكة إلىبمناسبة الذكرىللعلاقة بين الاتحادين.كما ذكّرت بأن الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا أطلقا قبل سنة حملةبهدف تعبئة استثمارات للطاقة النظيفة وتوفير الكهرباء لـيفتقرون إليها، إضافة إلى جذب المستثمرين لهذا القطاع، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي خصصلهذا الغرض خلال الأسبوع الماضي.سيتباحث قادة الدول الإفريقية والأوروبية خلال يومي القمة حول تعزيز التعاون في مجالات، على أن تختتم القمة بـيلخص مخرجاتها.