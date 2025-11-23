كأس رابطة الابطال الافريقية: بيترو اتليتيكو الانغولي يفوز على مضيفه سيمبا التنزاني 1-0

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642460041e6294.50438801_pihegqnflkomj.jpg width=100 align=left border=0>

استهل بيترو اتيليتيكو الانغولي مشواره في دور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الافريقية بالفوز على نادي سيمبا 1-0 على ملعب بينيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام اليوم الاحد.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة متوسط الميدان البرتغالي للفريق الانغولي بيني دياس في الدقيقة 78.

وكان الترجي الرياضي التونسي اكتفى بالتعادل السلبي امام ضيفه الملعب المالي امس السبت بملعب حمادي العقربي برادس.





وتصدر بيترو اتليتيكو ترتيب المجموعة الرابعة في اعقاب الجولة الاولى بثلاث نقاط، متقدما على الترجي الرياضي والملعب المالي برصيد نقطة لكل منهما، في حين يتذيل سيمبا الترتيب بلا رصيد من النقاط.