Babnet   Latest update 19:03 Tunis

كرة اليد - المنتخب التونسي للكبريات ينهزم امام نظيره الكوري 28-33

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69234022dfbca8.19412047_fpiholqnegkjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 18:10 قراءة: 0 د, 20 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات امام نظيره الكوري 28-33 في اللقاء الودي الثاني الذي دار بينهما اليوم الاحد بقاعة قرمبالية استعدادا للمونديال المقرر بهولندا والمانيا من 26 نوفمبر الى 14 ديسمبر 2025.
وكانت زميلات فدوى عويج قد انهزمن امس السبت في الاختبار الاول امام المنافس ذاته بنتيجة 27-30.
وسيخوض السباعي التونسي منافسات بطولة العالم لكرة اليد ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات فرنسا والصين وبولونيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319032


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
19°-10
21°-13
16°-11
14°-10
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*