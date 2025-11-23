كرة اليد - المنتخب التونسي للكبريات ينهزم امام نظيره الكوري 28-33

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69234022dfbca8.19412047_fpiholqnegkjm.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات امام نظيره الكوري 28-33 في اللقاء الودي الثاني الذي دار بينهما اليوم الاحد بقاعة قرمبالية استعدادا للمونديال المقرر بهولندا والمانيا من 26 نوفمبر الى 14 ديسمبر 2025.

وكانت زميلات فدوى عويج قد انهزمن امس السبت في الاختبار الاول امام المنافس ذاته بنتيجة 27-30.

وسيخوض السباعي التونسي منافسات بطولة العالم لكرة اليد ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات فرنسا والصين وبولونيا.