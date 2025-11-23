مدنين: اختتام ماراطون الواحات بجزيرة جربة في مسار مغاير في مشاهده عن المسارات السابقة للماراطون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692330a1ae6e09.05660663_ipnhmjkelfgqo.jpg width=100 align=left border=0>

وصل اليوم الاحد، ماراطون الواحات، الى جزيرة جربة، ليختتم مراحله الست في هذه الدورة ال16 التي نجحت في خلق حركية مميزة في كل منطقة حل بها العداؤون وان تعطي صورة عن تونس بلد التسامح والسلام والتاخي ووجهة للسياحة الرياضية والثقافية والبيئية، وفق منظم الماراطون عز الدين بن يعقوب.



واستقبلت منطقة مليتة من معتمدية جربة حومة السوق، اليوم، المرحلة السادسة من مراطون الواحات، باجواء احتفالية نشطتها الفرق الفلكلورية، في طقس مشمس امام دار الشباب مليتة، التي انطلق منها العداؤون في مسار اخر نقلهم من الجبل والصحراء بين الكثبان الرملية في توزر ودوز ونفطة وقصر غيلان ومطماطة وشنني وغيرها، الى الساحل والشواطئ بجزيرة جربة في مشهد مغاير كشف جمالية اخرى للمتسابقين القادمين من عدة بلدان على غرار فرنسا والمانيا وايطاليا وسويسرا وبلجيكيا والجزائر والمغرب بعدد 150 عداء، الى جانب مشاركين من تونس البلد المنظم، ليصل مجموع المشاركين في كل المراحل الى اكثر من 1500 متسابق منهم من قطع اليوم مسافة 21 كلم ليكمل 126 كلم مسافة المراحل ال6 للماراطون ومشاركون قطعوا مسافة 10 كلم.









وفاز في هذه المرحلة الاخيرة لليوم بجزيرة جربة، العداء من الجمعية العسكرية بتونس ابن مدينة نفطة بيجاد سعيدة، متوجا ايضا في كل المراحل الست لماراطون الواحات في منافسة لم تكن سهلة وخاصة بمرحلتين في الجبال حسب قوله، واعتبر ان مسار هذه المرحلة الاخيرة بجربة يعتبر سهلا، الا ان تخوفه كان من تراكم تعب المراحل السابقة ومنها المرحلة الاولى الاطول، محققا تحسنا في التوقيت وخاصة في التحديات الصعبة، وفق تصريحه لصحفية "وات".