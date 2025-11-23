Babnet   Latest update 20:40 Tunis

ملتقى حول الجزاء القانوني أيام 27 - 28 -29 نوفمبر 2025 بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd18ab183741.39580267_igeokjpfnhqlm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 20:35 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تنظّم مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ملتقى حول الجزاء القانوني أيام 27 - 28 -29 نوفمبر 2025 بمقر الكلية في قاعة المحاضرات.

ويتناول برنامج الملتقى الى جانب تقديم التقرير الافتتاحي، ثلاث محاور رئيسية خلال الجلسات التي تتوصال على مدى الايام الثلاثة، يتصل اولها بـ "الجزاء بوجه عام"، ويتطرق فيه المحاضرون من اساتذة القانون الى "مفهوم الجزاء" و "جزاء القاعدة العرفية" و"الخطية المدنية" و"التعويض العقابي: تعويض مهجور" و"التناسب في الجزاء"، وفق ما نشر على صفحة مخبر القانون المدني بالكلية على صفحته على احدى الشبكات الاجتماعية.



ويتعلق المحور الثاني بـ"الجزاء بوجه خاص"، والذي يطرح من خلاله اساتذة القانون مسائل "الجزاء في القانون الدستوري" و "الجزاء في القانون الدولي العام" و"الجزاء في القانون الجزائي" و"الجزاء في مادة الشركات التجارية" و "الجزاء في القانون الرياضي"

ويهتم المحور الثالث بموضوع "الجزاء بوجه مخصوص: الجزاء المدني" من خلال التعرض الى "البنود الملغاة" و"اضمحلال التصرف القانوني" و "جزاء التحايل في القانون الدولي الخاص" و "التعويض في اطار المسؤولية المدنية" و"التعويض العيني"، ليتوج الملتقى بتقديم تقرير ختامي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319027


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
19°-10
21°-12
15°-11
14°-10
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
1