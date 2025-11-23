ملتقى حول الجزاء القانوني أيام 27 - 28 -29 نوفمبر 2025 بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd18ab183741.39580267_igeokjpfnhqlm.jpg width=100 align=left border=0>

تنظّم مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ملتقى حول الجزاء القانوني أيام 27 - 28 -29 نوفمبر 2025 بمقر الكلية في قاعة المحاضرات.



ويتناول برنامج الملتقى الى جانب تقديم التقرير الافتتاحي، ثلاث محاور رئيسية خلال الجلسات التي تتوصال على مدى الايام الثلاثة، يتصل اولها بـ "الجزاء بوجه عام"، ويتطرق فيه المحاضرون من اساتذة القانون الى "مفهوم الجزاء" و "جزاء القاعدة العرفية" و"الخطية المدنية" و"التعويض العقابي: تعويض مهجور" و"التناسب في الجزاء"، وفق ما نشر على صفحة مخبر القانون المدني بالكلية على صفحته على احدى الشبكات الاجتماعية.









ويتعلق المحور الثاني بـ"الجزاء بوجه خاص"، والذي يطرح من خلاله اساتذة القانون مسائل "الجزاء في القانون الدستوري" و "الجزاء في القانون الدولي العام" و"الجزاء في القانون الجزائي" و"الجزاء في مادة الشركات التجارية" و "الجزاء في القانون الرياضي"



ويهتم المحور الثالث بموضوع "الجزاء بوجه مخصوص: الجزاء المدني" من خلال التعرض الى "البنود الملغاة" و"اضمحلال التصرف القانوني" و "جزاء التحايل في القانون الدولي الخاص" و "التعويض في اطار المسؤولية المدنية" و"التعويض العيني"، ليتوج الملتقى بتقديم تقرير ختامي.