وفد من المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة الجزائر – تونس، بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري يحلّ بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69232e49133477.76653753_kphlfgomeiqjn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 19:03
      
حلّ وفد من المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري يترأسه رئيس المجموعة محمد الهادي تبسي، صباح اليوم الأحد بتونس، في زيارة رسمية تتواصل إلى غاية 26 نوفمبر الجاري.

وكان في استقبال الوفد بمطار تونس قرطاج الدولي، وفق بلاغ أصدرهمجلس نواب الشعب، مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، النائب ضحى السالمي، وعضوي مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، عادل البوسالمي وشكري بن البحري.



وذكّر البرلمان، في بلاغه، بأنّ وفدا من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية بمجلس نواب الشعب، كان أدّى زيارة إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 أكتوبر 2025، مضيفا أنها مثّلت منطلقا لعلاقات برلمانية وثيقة وفتحت آفاقا واعدة للتعاون بين البلدين.


