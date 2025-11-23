Babnet   Latest update 17:36 Tunis

جامعة تونس المنار الاولى وطنيا وفي المرتبة 201-250 ضمن أفضل الجامعات في العالم (تصنيف "تايمز" للتعليم العالي للعلوم 2026)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 16:48
      
أُدرجت جامعة تونس المنار في المرتبة 201-250 ضمن أفضل الجامعات عالميًا، والأولى وطنيا، حسب التصنيف العالمي للجامعات "تايمز للتعليم العالي" للعلوم متعددة التخصصات لسنة 2026، وذلك وفق ما أعلنته الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك.

وشمل هذا التصنيف، الصادر يوم 20 نوفمبر الجاري، قائمة تضم 911 جامعة من 94 دولة في مجال العلوم متعددة التخصصات.



ويرتكز تصنيف "تايمز" العالمي للعلوم متعددة التخصصات على مؤشرات تقيس عدد المنشورات البحثية وجودة بحوث العلوم متعددة التخصصات.

وأوضحت جامعة تونس المنار أن هذا التصنيف يعكس استراتيجية واضحة واستشرافية تقوم على برامج مبتكرة في التكوين والبحث في العلوم متعددة التخصصات، إضافة إلى الموارد والفضاءات المشتركة التي تشجع على التعاون بين الكليات والمعاهد.

كما يثبت هذا التصنيف السمعة الجيدة للجامعة على المستويين الوطني والدولي، ويؤكد ترسيخ مكانتها كمركز للتميز العلمي ومحرك للابتكار والتنمية في تونس لمواجهة تحديات المستقبل.

وتصدرت جامعة تونس المنار قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف العالمي، تليها في المرتبة الثانية وطنيا جامعة صفاقس في المرتبة 501-600، ثم جامعات تونس وقرطاج ومنوبة والمنستير في المرتبة 601-800.

كما أُدرجت جامعات قابس والقيروان وسوسة ضمن الفئة الحاصلة على المرتبة 801+ عالميًا.

يُذكر أن جامعات أمريكية احتلت المراتب الأربع الأولى عالميًا، وجامعة من سنغافورة المرتبة الخامسة، فيما جاءت جامعة سعودية في المرتبة الأولى عربيًا والمرتبة 20 عالميًا.


الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
