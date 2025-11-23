Babnet   Latest update 16:02 Tunis

وضعية الأراضي الدولية و مسالك تعصير الانتاج الفلاحي...ابرز محاور مداخلات النواب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69231164e03aa0.95402001_ifkgheqpjnlmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 14:51
      
مثّلت الإشكاليات المرتبطة بـالمسالك الفلاحية وتنظيم صيغة الأراضي الدولية أبرز المحاور التي طرحها النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم، لمناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

المسالك الفلاحية وتسوية العقارات


دعا النائب علي الماجري إلى ضرورة إصلاح المسالك الفلاحية وجهر الأودية من الأوحال والترفيع في كميات البذور الممنوحة للفلاحين، مشددا على أهمية تسوية الوضعية القانونية للعقارات الفلاحية والنظر في معالجة مديونية الفلاحين التي أصبحت عائقا أمام الناشطين في القطاع.


تربية الأسماك والتأثيرات البيئية

طرح النائب رياض الدريدي المشاكل المتعلقة بـتربية الأسماك، داعيا إلى الاستعجال في النظر في التأثيرات البيئية لهذه المشاريع وتنظيم القطاع في أقرب الآجال، خاصة في منطقة قلعة الأندلس التي تضم عددا من الأحواض المخصصة لهذا النشاط.

توزيع المياه بولاية تطاوين

تطرق النائب بلقاسم تنفيس إلى موضوع توزيع المياه في ولاية تطاوين، مشيرا إلى أن مصدرها هو محطة تحلية المياه بالزارات (قابس)، معتبرا ذلك تبذيرا للمال العام، ومؤكدا أن لتطاوين مخزونا مائيا طبيعيا يمكن التعويل عليه دون اللجوء إلى التحلية.

الصعوبات المناخية والحشرة القرمزية

أشار النائب يوسف برقاوي إلى الصعوبات التي يعيشها صغار الفلاحين، مشددا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الفلاحية وتفعيل آليات مجابهة التغيرات المناخية، وإيجاد حلول عاجلة لـالحشرة القرمزية التي أضرت بـمنتوج التين الشوكي.

الأراضي الدولية ووسائل الإنتاج

تحدث برقاوي أيضا عن الأراضي الدولية، داعيا إلى حسن استغلالها وتوفير البذور والأسمدة لرفع قدرات الفلاح التونسي.

قطاع التمور والديوان المقترح

طالب النائب جاب الله بن صالح بالاستعجال في إحداث ديوان للتمور للتسويق وإنقاذ الفلاحين في ولايتي قبلي وتوزر، داعيا إلى وضع خطة وطنية للإحاطة بمنتجي التمور وتفعيل صندوق الجوائح خاصة بالجنوب.

المسالخ والدواجن

طرح عدد من النواب ضرورة مراقبة المسالخ ومساعدة مربي الدواجن على المحافظة على الشروط الصحية.

موانئ الصيد البحري والطاقة الشمسية

اعتبر نواب آخرون أنه على الوزارة إعادة تهيئة موانئ الصيد البحري وتمتيعها بـالطاقة الشمسية للضغط على تكلفة الإنتاج.

تعصير التجهيزات الفلاحية

دعا النواب إلى الاستعجال في دعم المركبات الفلاحية بالمعدات اللازمة خاصة في ولاية جندوبة، مؤكدين أن تطوير مردودية القطاع لا يكون إلا عبر تعصيره.

المعاهد الفلاحية ودورها التكويني

كما تم التأكيد على أهمية المعاهد الفلاحية في تقديم المهارات اللازمة لتطوير المجال الفلاحي حتى يكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.


