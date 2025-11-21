الشركة اليابانية متعددة الجنسيات متسوي آند كو تستكشف السوق التونسيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69205f7835f7d3.78834383_mliekgfpnojqh.jpg width=100 align=left border=0>

أعرب ممثلو شركة ميتسوي آند كو (Mitsui & Co) اليابانية متعددة الجنسيات، والناشطة في عدد واسع من القطاعات، عن اهتمامهم بإقامة شراكات مع مؤسسات تونسية تعمل في إعادة تدوير الألمنيوم والصناعات الغذائية والصناعات المعدنية إلى جانب مجالات أخرى.



واستقبل المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، أمس الخميس، وفداً عن الشركة ضمّ ممثل مكتب دبي مونتاشير حسين وممثل مكتب الدار البيضاء كاكي يوشيوكا.





وتندرج الزيارة في إطار مهمة استكشافية إلى تونس يومي 19 و20 نوفمبر 2025 بهدف بحث فرص التعاون واستكشاف إمكانيات تطوير مشاريع مشتركة.





لقاءات واعدة وبرامج متابعة

وأكد وفد ميتسوي آند كو، وفق بلاغ الوكالة، أن اللقاءات التي جمعتهم بعدد من المؤسسات التونسية كانت واعدة، وأنه تم فعلاً الشروع في التخطيط لبرامج متابعة لدراسة إمكانيات الشراكة.



شركة عريقة بحضور عالمي واسع

وتُعد ميتسوي آند كو من بين أقدم الشركات اليابانية، حيث تأسست سنة 1673، ثم أعيدت هيكلتها في 1876 و1947. وتتخذ الشركة من طوكيو مقراً لها، وتشغّل اليوم 120 فرعاً في اليابان و371 فرعاً دولياً، وتغطي أنشطتها تقريباً مختلف القطاعات الاقتصادية.