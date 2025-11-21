الشركة اليابانية متعددة الجنسيات متسوي آند كو تستكشف السوق التونسيّة
أعرب ممثلو شركة ميتسوي آند كو (Mitsui & Co) اليابانية متعددة الجنسيات، والناشطة في عدد واسع من القطاعات، عن اهتمامهم بإقامة شراكات مع مؤسسات تونسية تعمل في إعادة تدوير الألمنيوم والصناعات الغذائية والصناعات المعدنية إلى جانب مجالات أخرى.
واستقبل المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، أمس الخميس، وفداً عن الشركة ضمّ ممثل مكتب دبي مونتاشير حسين وممثل مكتب الدار البيضاء كاكي يوشيوكا.
وتندرج الزيارة في إطار مهمة استكشافية إلى تونس يومي 19 و20 نوفمبر 2025 بهدف بحث فرص التعاون واستكشاف إمكانيات تطوير مشاريع مشتركة.
