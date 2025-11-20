مدنين: تسليم 4 سيارات إسعاف صنف "أ" لفائدة المستشفى الجامعي بمدنين و3 مستشفيات جهوية في إطار برنامج "الصحة عزيزة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f562ca5bbf4.83870739_imlpofehgknjq.jpg width=100 align=left border=0>





سلّمت الادارة الجهوية للصحة بمدنين 4 سيارات إسعاف صنف "أ" ذات مواصفات عالية للمستشفى الجامعي بمدنين والمستشفيات الجهوية بجرجيس وبن قردان والصادق المقدم بجربة، وذلك في إطار برنامج الصحة عزيزة لدعم وتعزيز النظام الصحي في تونس المنجز بالتعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي، وفق المدير الجهوي للصحة الطيب شلوف.وأضاف شلوف، في تصريح لصحفية "وات"، أن هذه السيارات تمثّل دفعة ثانية بعد دفعة أولى تسلّمتها الجهة سنة 2023 وشملت سيارات إسعاف صنف "ب" استفادت منها مستشفيات الخط الاوّل بجربة ميدون وبني خداش وسيدي مخلوف، مشيرا إلى أنّ هذه السيارات ذات التجهيزات العالية جدا تأتي لدعم الأسطول الجهوي الهام وتدعيم تأمين خدمات الاسعاف الطبي المتنقل ومختلف الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن.



وذكر، من جهة أخرى، أن اشغال توسعة قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم قد استكملت، أمس الأربعاء، بعد تعطّل كبير ومن المنتظر يتم استغلاله خلال الاسابيع القادمة بعد الانتهاء من عملية التجهيز المتواصلة، مشيرا الى ان هذا القسم في طور الاعداد ليتحوّل من قسم استشفائي صحي الى قسم استشفائي جامعي، حيث سيتم قريبا تعيين اطار استشفائي جامعي به، وذلك في اطار توجه يهدف إلى بعث اقسام جامعية بكل من جربة وجرجيس وبن قردان.