اتفاقية تعاون بين المرصد الوطني للهجرة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في مجال تبادل المعطيات الإحصائية

وقعت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي والمديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انجي الدقي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون بين المرصد والوكالة في مجال تبادل المعطيات الإحصائية.



وتتيح هذه الاتفاقية للمرصد الوطني للهجرة إثراء نظام المعلومات الوطني حول الهجرة بالمعطيات المتوفرة لدى الوكالة خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات الخاصة بالأجانب وبالتونسيين المقيمين بالخارج.







كما تمكن هذه الاتفاقية وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الاستفادة من نظام المعلومات الوطني حول الهجرة من حيث إستغلال المعطيات المتاحة من عديد المؤسسات الوطنية الشريكة.