كاس العالم 2026 : مقابلات الملحق العالمي المؤهل للمونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f38ef06b4a0.08877269_oeqpnimhlkgjf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 17:10
      
اجريت اليوم الخميس قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية بمشاركة ستة منتخبات من خمس كونفيدراليات كروية على ان يصعد منتخبان لمونديال امريكا والمكسيك وكندا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في المسار الأول حيث يشارك في نهائي الملحق مباشرة، إذ يواجه الفائز من مباراة الدور نصف النهائي التي تقام بين منتخبي كاليدونيا الجديدة وجامايكا.



وفي المقابل تواجد منتخب العراق في المسار الثاني حيث يخوض نهائي الملحق مباشرة إذ يلعب مع الفائز من مباراة المربع الذهبي التي تجمع بين منتخبي بوليفيا وسورينام.

ومن المقرر أن يصعد الفائزان من الدور النهائي مباشرة للمونديال الذي يقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
يذكر أن مباراة الملحق العالمي ستقام في مارس المقبل بملعبي غوادلاخارا ومونتيري في المكسيك.


