اريانة:جلسة عمل حول النظر في أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c51bb4b4ea17.49232031_jolkignhqpmfe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025
      
انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية اريانة يوم الاربعاء خصصت للنظر في أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطورالأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ،وذلك تحت إشراف والي أريانة ،الوليد صنديد
وتمّ خلال الجلسة استعراض تقارير الإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات، وفصيل الحرس الديواني ،والفرقة الجهوية للشرطة البلدية، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
وتعلقت التقارير بالخصوص بـمتابعة التزود والأسعار، ومقاومة الاحتكار،والنتائج المسجلة في مجال المراقبة الاقتصادية،ومراقبة السلامة الصحية للأغذية،والتصدي للتهريب و التجارة الموازية،ومقاومة الانتصاب الفوضوي

واكد الوالي على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي، ومقاومة الاحتكار، ومراقبة مسالك التوزيع وفضاءات التخزين قصد مزيد توفير المواد الاستهلاكية التي تشهد نقصا في الأسواق




