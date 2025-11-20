Babnet   Latest update 08:53 Tunis

أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691eb83b4ee842.41063242_oqfjnmgeipklh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 07:39 قراءة: 1 د, 37 ث
      
فاز المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025 يوم الأربعاء متفوقا على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانقليزي والنيجيري فيكتور أوسيمن لاعب غلطة سراي التركي فيما كان للمغرب نصيب الأسد من الجوائز.

وحقق حكيمي قائد منتخب المغرب رابطة أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لأول مرة في تاريخ النادي، إلى جانب البطولة الفرنسية وكأس فرنسا بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية.



وبهذا يصبح أول مدافع يفوز بالجائزة منذ 52 عاما وأول مغربي يتوج بها منذ لاعب خط الوسط مصطفى حجي في عام 1998.

وقال حكيمي "إنها لحظة فخر لي حقا أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة. هذه الجائزة ليست لي وحدي، بل لجميع الرجال والنساء الأقوياء الذين يحلمون بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم في أفريقيا. ولكل من آمن بي منذ صغري، وبأنني سأصبح لاعب كرة قدم محترفا يوما ما، أود أن أشكرهم جميعا".
وأقيم حفل إعلان الجوائز في العاصمة المغربية الرباط، وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من أبرز الحاضرين.

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى للرجال إلى ياسين بونو نجم الهلال السعودي ضمن الجوائز التي حصدها بلده المغرب وهي أفضل منتخب للرجال وأفضل لاعب ولاعبة في فئة الشباب وأفضل لاعبة، إضافة إلى أفضل لاعب.
وحصدت المغربية ضحى المدني لاعبة الجيش الملكي جائزة أفضل لاعبة أفريقية شابة للمرة الثانية على التوالي، فيما حصل مواطنها عثمان معما لاعب واتفورد الإنقليزي على جائزة أفضل لاعب شاب.
وحصل منتخب المغرب تحت 20 عاما على جائزة أفضل منتخب للرجال بعدما توج بكأس العالم.
وفازت المغربية غزلان الشباك لاعبة الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعبة أفريقية.
وفاز بيراميدز المصري بجائزة أفضل ناد للرجال ولاعبه فيستون مايلي القادم من الكونغو الديمقراطية بجائزة أفضل لاعب أندية أفريقية.
وحصد بوبستا مدرب الرأس الأخضر جائزة أفضل مدرب في القارة بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2026 في إنجاز لا سابق له.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318813


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet22°
12° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
17°-11
13°-7
16°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24599,8

  • (19/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41637 DT        1$ =2,94704 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/11)   1429,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*