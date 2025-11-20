أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025

فاز المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025 يوم الأربعاء متفوقا على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانقليزي والنيجيري فيكتور أوسيمن لاعب غلطة سراي التركي فيما كان للمغرب نصيب الأسد من الجوائز.



وحقق حكيمي قائد منتخب المغرب رابطة أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لأول مرة في تاريخ النادي، إلى جانب البطولة الفرنسية وكأس فرنسا بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية.



وبهذا يصبح أول مدافع يفوز بالجائزة منذ 52 عاما وأول مغربي يتوج بها منذ لاعب خط الوسط مصطفى حجي في عام 1998.وقال حكيمي "إنها لحظة فخر لي حقا أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة. هذه الجائزة ليست لي وحدي، بل لجميع الرجال والنساء الأقوياء الذين يحلمون بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم في أفريقيا. ولكل من آمن بي منذ صغري، وبأنني سأصبح لاعب كرة قدم محترفا يوما ما، أود أن أشكرهم جميعا".وأقيم حفل إعلان الجوائز في العاصمة المغربية الرباط، وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من أبرز الحاضرين.وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى للرجال إلى ياسين بونو نجم الهلال السعودي ضمن الجوائز التي حصدها بلده المغرب وهي أفضل منتخب للرجال وأفضل لاعب ولاعبة في فئة الشباب وأفضل لاعبة، إضافة إلى أفضل لاعب.وحصدت المغربية ضحى المدني لاعبة الجيش الملكي جائزة أفضل لاعبة أفريقية شابة للمرة الثانية على التوالي، فيما حصل مواطنها عثمان معما لاعب واتفورد الإنقليزي على جائزة أفضل لاعب شاب.وحصل منتخب المغرب تحت 20 عاما على جائزة أفضل منتخب للرجال بعدما توج بكأس العالم.وفازت المغربية غزلان الشباك لاعبة الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعبة أفريقية.وفاز بيراميدز المصري بجائزة أفضل ناد للرجال ولاعبه فيستون مايلي القادم من الكونغو الديمقراطية بجائزة أفضل لاعب أندية أفريقية.وحصد بوبستا مدرب الرأس الأخضر جائزة أفضل مدرب في القارة بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم 2026 في إنجاز لا سابق له.