زغوان: إسناد قروض موسمية بقيمة 525 ألف دينار لتمويل قطاعي الزياتين والزراعات الكبرى (مدير فرع بنك التضامن)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

أسندت اللجنة الجهوية لإسناد القروض الموسمية بزغوان، اليوم الأربعاء، 48 قرضا موسميا لتمويل قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين بقيمة جملية تقدّر بـ 525 ألف دينار، وذلك خلال جلسة عمل عقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة.



وأوضح مدير فرع البنك التونسي للتضامن بزغوان، نزار الثليثي، في تصريح لوكالة "وات"، أن اللجنة نظرت في 20 ملفا في قطاع الزراعات الكبرى تم رفض 3 ملفات منها فيما حظي 17 ملفا بالموافقة وسينتفع أصحابها بقروض موسمية بقيمة 273 ألفا و600 دينار لمواجهة مستلزمات الموسم القادم.





ونظرت اللجنة أيضا في 43 ملفا لتمويل موسم جني وتحويل الزيتون الحالي، حظي 31 ملفا منها بالموافقة لينتفع أصحابها بقروض موسمية بقيمة 251 ألفا و400 دينار ستساعدهم على مواجهة مصاريف جني وتحويل الزيتون، في حين قررت رفض 10 ملفات وتأجيل النظر في ملفين للجلسة القادمة.



وأضاف أن بنك التضامن كان قد أسند قروضا مماثلة خلال شهر سبتمبر المنقضي بقيمة 300 ألف دينار لتمويل موسم الزراعات الكبرى، لافتا إلى أن الاعتمادات الجملية المخصصة لهذه القروض للسنة الحالية تقدّر بـ2.4 مليون دينار موزعة بين القروض المباشرة من البنك والمسندة عن طريق اللجنة الجهوية. ونظرت اللجنة أيضا في 43 ملفا لتمويل موسم جني وتحويل الزيتون الحالي، حظي 31 ملفا منها بالموافقة لينتفع أصحابها بقروض موسمية بقيمة 251 ألفا و400 دينار ستساعدهم على مواجهة مصاريف جني وتحويل الزيتون، في حين قررت رفض 10 ملفات وتأجيل النظر في ملفين للجلسة القادمة.وأضاف أن بنك التضامن كان قد أسند قروضا مماثلة خلال شهر سبتمبر المنقضي بقيمة 300 ألف دينار لتمويل موسم الزراعات الكبرى، لافتا إلى أن الاعتمادات الجملية المخصصة لهذه القروض للسنة الحالية تقدّر بـ2.4 مليون دينار موزعة بين القروض المباشرة من البنك والمسندة عن طريق اللجنة الجهوية.