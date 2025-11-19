Babnet   Latest update 22:05 Tunis

وزارة التجهيز والإسكان تحافظ على علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b78ab33e3382.55598744_qkimognehpflj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025
      
 حافظت وزارة التجهيز والاسكان و14 إدارة جهوية على علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال وذلك على إثر تدقيق المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وحسب بيانات نشرتها الوزارة فقد شملت عملية التدقيق جودة الاستقبال المباشر والهاتفي والالكتروني والتنظيم الوثائقي وقياس مؤشرات رضا المواطن وغيرها من العناصر الأساسية الضامنة لحسن الاستقبال بمختلف هياكل الوزارة المركزية والجهوية.
ويندرج هذا الاجراء في إطار حرص وزارة التجهيز والإسكان على ترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز ثقة المتعاملين مع المرفق العمومي، وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حسن الاستقبال بمختلف هياكلها، حسب الوزارة.

وقد تم الإعلان على المحافظة على هذه العلامة خلال جلسة عمل لختم مهمة التدقيق بالوزارة، التأمت أمس الثلاثاء، تحت اشراف رئيس الديوان، قيس بالضياف بتكليف من وزير التجهيز صلاح الزواري، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة مراحل إرساء علامة ''مرحبا' ‘لجودة الاستقبال وممثلي الإدارات الجهوية.

كما تمت الدعوة في ختام الجلسة إلى مواصلة العمل بنفس النسق لضمان ديمومة التحسين وتدعيم المقاربات التشاركية التي تضع المواطن في صدارة اهتمامات المرفق العمومي، والالتزام بمعايير جودة الاستقبال الذي يساهم بصفة مباشرة في الرفع من نجاعة الأداء الإداري وتطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن، وفق المصدر ذاته.
 


