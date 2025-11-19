تحديد حصة تونس من الحجيج لموسم 2026 بـ 10982 حاجا وحاجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hajj2017.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الحصة الرسمية للحجيج التونسيين لموسم 2026 تم تحديدها بـ 10982 حاجا وحاجة، من بينهم 1000 حاج من المكفولين بالخارج و 9982 حاجا داخل تونس موزعين على مختلف ولايات الجمهورية.



وخلال يوم دراسي نظمه المعهد العالي للشريعة بمقر ولاية القيروان حول الإرشاد الديني للحج، أكد المكلّف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة، أنيس المزوغي، أن الموسم الحالي لن يشهد أي ترفيع في حصة تونس، رغم ارتفاع عدد السكان وفق آخر إحصاء وطني. وأعرب عن الأمل في أن تتم مراجعة الحصة خلال المواسم القادمة بما يساهم في تقليص سنوات الانتظار للآلاف من المترشحين.









وأوضح المزوغي أنّه تمّ استكمال مرحلة الفحص الطبي الإجباري للحجيج، وستنطلق قريبا عملية ضبط القائمات النهائية وقائمة الانتظار لتعويض أي شغور محتمل.



الإرشاد الديني… محور أساسي استعدادا للمناسك

وبيّن المتحدث أنّ اليوم الدراسي يهدف إلى تكوين المكوّنين من الوعاظ في ما يتعلق بالدروس التوعوية الخاصة بالحج، مشدّدا على أهمية التوجيه الديني والصحي والتنظيمي لضمان أداء المناسك في أفضل الظروف.



وتشمل أهم التوصيات:



* الالتزام بتعليمات الوعاظ في الجهات

* استكمال إجراءات السفر عبر الشباك الموحد

* الاستعداد النفسي والجسدي والمادي والديني

* متابعة بلاغات وزارة الشؤون الدينية بخصوص المراحل القادمة من التحضيرات



جلسة علمية لمناقشة الإجراءات والنوازل

وتضمّن اليوم الدراسي، الذي أشرف عليه وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووالي القيروان، جلسة علمية تناولت:



* الإجراءات الترتيبية والتنظيمية للحج

* نوازل الحج

* مسائل فقهية متعلقة بـ حج المرأة وأوضح المزوغي أنّهللحجيج، وستنطلق قريبا عمليةوقائمة الانتظار لتعويض أي شغور محتمل.وبيّن المتحدث أنّ اليوم الدراسي يهدف إلىمن الوعاظ في ما يتعلق بالدروس التوعوية الخاصة بالحج، مشدّدا على أهمية التوجيه الديني والصحي والتنظيمي لضمان أداء المناسك في أفضل الظروف.وتشمل أهم التوصيات:* الالتزام بتعليمات الوعاظ في الجهات* استكمال إجراءات السفر عبر الشباك الموحد* الاستعداد النفسي والجسدي والمادي والديني* متابعة بلاغات وزارة الشؤون الدينية بخصوص المراحل القادمة من التحضيراتوتضمّن اليوم الدراسي، الذي أشرف عليه وزير الشؤون الدينيةووالي القيروان، جلسة علمية تناولت:* الإجراءات الترتيبية والتنظيمية للحج* نوازل الحج* مسائل فقهية متعلقة بـ