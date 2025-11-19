وزير الإقتصاد يجتمع بالمديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان بالبنك الدولي

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 19 نوفمبر 2025 ب Meskerem Brhane المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان بالبنك الدولي التي تؤدى حاليا زيارة عمل الى تونس.



وكان اللقاء الذي حضره مدير مكتب البنك بتونس Alexandre Arrobbio وأعضاء الوفد المرافق للمديرة الاقليمية ، مناسبة تم خلالها التطرق الى فرص تعزيز التعاون بين تونس والبنك خاصة في مجال المياه.



وبين سمير عبد الحفيظ ان الأمن المائي وتطوير حوكمة قطاع المياه في مختلف استعمالاته و تحسين نجاعته ومردوديته في ضوء تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، يحتل مكانة متقدمة في السياسات العمومية والمخططات ذات العلاقة ، مشيرا في هذا السياق الى التوجهات الاستراتيجية التي يتم العمل عليها في هذا الإتجاه بما يمكن من تعزيز الموارد وتحسين التصرف فيها خاصة على مستوى صيانة وتجديد شبكات التوزيع ووضع برامج في مجال رسكلة ومعالجة المياه المستعملة وغيرها.واعرب سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي وعن تطلعه لأن تحظى هذه المجالات بالدعم والمساندة في المرحلة القادمة.من جانبها اعربت Meskerem Brhane عن تطابق وجهات النظر بين الجانبين بإعتبار اهمية الأمن المائي في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية.واكدت المديرة الإقليمية على التزام البنك الدولي بدعم تونس في هذا المجال سواء من خلال المساهمة في تمويل المشاريع او في توفير الدعم والخبرة الفنية الضرورية ، معربة عن الإستعداد لتكثيف التشاور والتنسيق مع كافة الهياكل المعنية بما يساعد على وضع برامج عمل في المدى المتوسط والبعيد تساعد تونس على الصمود في مجابهة التحديات القائمة.