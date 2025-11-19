القصرين : وزارة السياحة تؤكد دعم البلديات السياحية وتعزيز التكامل بين أقاليم البلاد ( محمد المهدي الحلوي)

<img src=http://www.babnet.net/images/8/panneau-kasserine.jpg width=100 align=left border=0>

أكد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، محمد المهدي الحلوي، يوم الثلاثاء، على هامش زيارة وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية إلى الموقع الأثري والمتحف الأثري بحيدرة من ولاية القصرين، أن الوزارة تعمل على دعم تنمية النشاط السياحي بمختلف أقاليم الجمهورية، مبرزاً أن الإقليم الثالث الذي يضم ولايات سوسة والمنستير والقيروان وسليانة والقصرين يتمتع بمقومات هامة تتيح إرساء نشاط سياحي وثقافي قادرعلى تنويع المنتوج ودفع الحركية الاقتصادية بالجهات.



وأوضح الحلوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وزارة السياحة ستعلن قريباً عن قائمة جديدة من البلديات السياحية في الرائد الرسمي، من بينها بلدية حيدرة، مشيراً إلى أن صندوق حماية المناطق السياحية سيواصل مرافقة هذه البلديات عبر برامج تهمّ التهيئة وتحسين النظافة ومكوّنات الاستقبال، بما من شأنه تعزيز جاذبية الوجهات وإبراز خصوصياتها التراثية والثقافية.









وبخصوص مشروع القرية الاستشفائية العمومية بمنطقة بولعابة، الذي ظل معطّلاً لسنوات طويلة ، أكد الحلوي أن وزارة السياحة تعتمد استراتيجية لتطوير السياحة الاستشفائية والطبية في مختلف الجهات، بالنظر إلى توفر مقومات طبيعية واعدة.

وواصل وزير السياحة والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء زيارته الميدانية لولاية القصرين لليوم الثاني على التوالي، حيث أشرف صباح الامس على تدشين إحدى الاستضافات العائلية بمدينة سبيطلة قرب الموقع الأثري، قبل أن يؤدي زيارة إلى موقع حيدرة الأثري ومتحفه، على أن تشمل بقية الزيارة الموقع الأثري بتلابت والمعبر الحدودي ببوشبكة بمعتمدية فريانة، وذلك في إطار متابعة مشاريع التهيئة ودفع الاستثمار في مجال السياحة الثقافية والحدودية وبخصوص مشروع القرية الاستشفائية العمومية بمنطقة بولعابة، الذي ظل معطّلاً لسنوات طويلة ، أكد الحلوي أن وزارة السياحة تعتمد استراتيجية لتطوير السياحة الاستشفائية والطبية في مختلف الجهات، بالنظر إلى توفر مقومات طبيعية واعدة.وواصل وزير السياحة والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء زيارته الميدانية لولاية القصرين لليوم الثاني على التوالي، حيث أشرف صباح الامس على تدشين إحدى الاستضافات العائلية بمدينة سبيطلة قرب الموقع الأثري، قبل أن يؤدي زيارة إلى موقع حيدرة الأثري ومتحفه، على أن تشمل بقية الزيارة الموقع الأثري بتلابت والمعبر الحدودي ببوشبكة بمعتمدية فريانة، وذلك في إطار متابعة مشاريع التهيئة ودفع الاستثمار في مجال السياحة الثقافية والحدودية