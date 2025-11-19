وزير الشباب والرياضة: التزامنا ثابت بدعم أحمد الجوادي على غرار سائر الرياضيين ذوي المستوى العالي
أكد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026، أن مشروع قانون الهياكل الرياضية أحيل يوم 10 أكتوبر 2025 إلى رئاسة الحكومة بعد إعادة صياغته، موضحا أنه يوجد حاليا في مراحله الأخيرة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون مكافحة أعمال العنف والشغب في الفضاءات الرياضية، المتكون من 40 فصلا، تمت إحالته بدوره إلى رئاسة الحكومة يوم 22 أكتوبر، مشيرا إلى عقد جلسات عمل مع وزارة الداخلية لتنسيق الإجراءات العملية والوقائية للحد من العنف داخل الملاعب، على غرار تعميم منظومة التذاكر الإلكترونية وتركيز كاميرات مراقبة متطورة.
وأوضح أن الوزارة أعادت كذلك صياغة مشروع قانون ألعاب الحظ والرهانات ليتلاءم مع المعايير الدولية في مكافحة التلاعب وتبييض الأموال، إلى جانب استكمال النصوص التطبيقية لقانون مكافحة المنشطات.
دعم خاص للرياضات الفرديةوأشار الصادق المورالي إلى أن الوزارة تولي الرياضات الفردية عناية خاصة، إذ خُصّص لها 29 مليون دينار مقابل 6.63 مليون دينار للرياضات الجماعية، لافتا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها تونس في المحافل الدولية.
كما أكد أن رياضة ذوي الإعاقة تتمتع بدعم استثنائي عبر عقود أهداف لـ 11 رياضيا من النخبة بقيمة تقارب 3 ملايين دينار، مع الترفيع في عدد الاختصاصات المعتمدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية البارالمبية.
الجامعات الرياضية وإعادة الهيكلةوبيّن الوزير أن عددا من الجامعات الرياضية خضع لإعادة هيكلة أو لحل مكاتبه وتعويضها بهياكل وقتية، بسبب إخلالات مختلفة، مذكّرا بأن 11 جامعة شملتها إجراءات إصلاحية خلال العامين الأخيرين.
وأعلن فتح باب الترشح لخطة مدير فني للجامعة التونسية لألعاب القوى، مؤكدا المتابعة الدقيقة لوضعيات بقية الجامعات.
التزام بدعم رياضيي النخبةوجدد الصادق المورالي التزام الوزارة بالوقوف إلى جانب رياضيي المستوى العالي، وفي مقدمتهم أحمد الجوادي وأيوب الحفناوي ورامي الرحموني.
وأكد أن الجوادي تلقى دعما ماليا عبر:
* عقد أول بقيمة 375 ألف دينار سنة 2024
* عقد ثان بقيمة 350 ألف دينار سنة 2025
* صرف 185 ألف دينار في شهر جوان 2025 وإيداع المبلغ في حسابه يوم 22 أوت.
وفي خصوص قضية الرباعة غفران بالخير، اعتبر الوزير أن مغادرتها للبعثة في النرويج "تصرف غير مسؤول"، مؤكدا أنها ستكون مطالبة قانونيا بإرجاع الأموال العمومية المخصّصة لدعمها.
برامج الشباب وتنمية الكفاءاتوأوضح المورالي أن برنامج 2026 يهدف إلى تمكين الشباب من دور فاعل في التنمية، وفقا لاستراتيجية 2035، عبر:
* التكوين وريادة الأعمال
* تعزيز المواطنة
* دعم الشباب في المناطق الداخلية
* برامج لحماية الفئات الهشة ومكافحة المخاطر الاجتماعية
* تطوير المهارات القيادية والتفكير النقدي
وأضاف أن حوالي 200 ألف شاب سيستفيدون سنويا من برامج التكوين والمشاريع المشتركة والتعاون الدولي.
