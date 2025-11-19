وزير الشباب والرياضة: التزامنا ثابت بدعم أحمد الجوادي على غرار سائر الرياضيين ذوي المستوى العالي

أكد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026، أن مشروع قانون الهياكل الرياضية أحيل يوم 10 أكتوبر 2025 إلى رئاسة الحكومة بعد إعادة صياغته، موضحا أنه يوجد حاليا في مراحله الأخيرة قبل عرضه على مجلس الوزراء.



وأضاف الوزير أن مشروع قانون مكافحة أعمال العنف والشغب في الفضاءات الرياضية، المتكون من 40 فصلا، تمت إحالته بدوره إلى رئاسة الحكومة يوم 22 أكتوبر، مشيرا إلى عقد جلسات عمل مع وزارة الداخلية لتنسيق الإجراءات العملية والوقائية للحد من العنف داخل الملاعب، على غرار تعميم منظومة التذاكر الإلكترونية وتركيز كاميرات مراقبة متطورة.



دعم خاص للرياضات الفردية



الجامعات الرياضية وإعادة الهيكلة



التزام بدعم رياضيي النخبة



برامج الشباب وتنمية الكفاءات



الانتدابات



وأوضح أن الوزارة أعادت كذلك صياغةليتلاءم مع المعايير الدولية في مكافحة التلاعب وتبييض الأموال، إلى جانب استكمال النصوص التطبيقية لقانون مكافحة المنشطات.وأشار الصادق المورالي إلى أن الوزارة توليعناية خاصة، إذ خُصّص لها 29 مليون دينار مقابل 6.63 مليون دينار للرياضات الجماعية، لافتا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها تونس في المحافل الدولية.كما أكد أنتتمتع بدعم استثنائي عبر عقود أهداف لـ 11 رياضيا من النخبة بقيمة تقارب 3 ملايين دينار، مع الترفيع في عدد الاختصاصات المعتمدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية البارالمبية.وبيّن الوزير أن عددا من الجامعات الرياضية خضع لإعادة هيكلة أو لحل مكاتبه وتعويضها بهياكل وقتية، بسبب إخلالات مختلفة، مذكّرا بأن 11 جامعة شملتها إجراءات إصلاحية خلال العامين الأخيرين.وأعلن فتح باب الترشح لخطة مدير فني للجامعة التونسية لألعاب القوى، مؤكدا المتابعة الدقيقة لوضعيات بقية الجامعات.وجدد الصادق المورالي التزام الوزارة بالوقوف إلى جانب رياضيي المستوى العالي، وفي مقدمتهموأكد أن الجوادي تلقى دعما ماليا عبر:* عقد أول بقيمةسنة 2024* عقد ثان بقيمةسنة 2025* صرففي شهر جوان 2025 وإيداع المبلغ في حسابه يوم 22 أوت.وفي خصوص قضية الرباعة غفران بالخير، اعتبر الوزير أن مغادرتها للبعثة في النرويج "تصرف غير مسؤول"، مؤكدا أنها ستكون مطالبة قانونيا بإرجاع الأموال العمومية المخصّصة لدعمها.وأوضح المورالي أن برنامج 2026 يهدف إلى تمكين الشباب من دور فاعل في التنمية، وفقا لاستراتيجية 2035، عبر:* التكوين وريادة الأعمال* تعزيز المواطنة* دعم الشباب في المناطق الداخلية* برامج لحماية الفئات الهشة ومكافحة المخاطر الاجتماعية* تطوير المهارات القيادية والتفكير النقديوأضاف أن حواليسيستفيدون سنويا من برامج التكوين والمشاريع المشتركة والتعاون الدولي.وفي ختام مداخلته، أعلن الوزير أن الوزارة ستفتحجديدة، مع العمل علىفي أقرب الآجال.