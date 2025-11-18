Babnet   Latest update 22:25 Tunis

بن عروس: بلدية حمام الشط تدعو متساكني الشوارع المعنية بمشروع تعصير الطرقات إلى إتمام إجراءات الربط بالشبكات العمومية قبل انطلاق الأشغال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/baladiathammachottvcx1.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025
      
دعت بلدية حمام الشطّ من ولاية بن عروس كافة المواطنين القاطنين بالأنهج المبرمج تعبيدها خلال الأشهر القادمة في إطار مشروع تعصير الطرقات الى استكمال كل الإجراءات والاشغال المتعلقة بالربط بالشبكات العمومية قبل انطلاق الأشغال.



وحدّدت البلدية، وفق بلاغ لها موعد موفى شهر مارس 2026 كأجل أقصى لإتمام كافة إجراءات الربط بالشبكات العمومية، ودعت المواطنين المعنيين الى اتخاذ التدابير اللازمة والإسراع بالحصول على التراخيص المطلوبة لذلك قبل انطلاق اشغال مشروع تعصير الطرقات المبرمجة خلال الفترة القادمة.

وأشارت البلدية في بلاغها الى أن المصالح البلدية لن تسمح بإنجاز أي اشغال على الطرقات المعبّدة حديثا وذلك قبل مرور 10 سنوات على الأقل على آخر أشغال تعبيد تم إنجازها عليها انسجاما مع القرار البلدي عدد 1116 لسنة 2021.
ويهم البلاغ متساكني كل من أنهج وشوارع القدس واحمد شوقي والخوارزمي وابن رشيق والامارات بمنطقة حمام الشط الصنوبر، وكذلك متساكني انهج وشوارع المحطة والمسعودي والمهدية وباتريس لوممبا بمنطقة بئر الباي، ومتساكني شوارع وانهج مراكش والشباب وعلي بن عياد ومحمد علي الحامي من منطقة برج السدرية ونزهة السلطان، ومتساكني شوارع وانهج الجمهورية والورد ونواق الشط والانهج العمودية لشارع الجمهورية وزنقة الخليج  بمنطقتي الامل والانس.


