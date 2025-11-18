Babnet   Latest update 21:14 Tunis

إعادة تشغيل مركّب المزونة والتسريع في إنجاز مشاريع صحية كبرى: أبرز مخرجات اجتماع لجنة المشاريع الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691cc53bbf40a6.66540049_pfejikqngmolh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 20:12 قراءة: 1 د, 9 ث
      
عقدت لجنة المشاريع الكبرى اجتماعها السادس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، خُصّص للنظر في تقدّم عدد من المشاريع الحيوية في ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين.

إعادة تشغيل المركّب الصناعي بالمزونة


قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب عرضًا حول مشروع إعادة تشغيل المركّب الصناعي بالمزونة (سيدي بوزيد)، الذي يضم:


* وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية متعددة الأحجام وطباعتها
* وحدة لتعبئة الأسمدة

ويهدف المشروع إلى:

* استرجاع نشاط المركّب وتوفير إنتاج محلي للأكياس البلاستيكية بدل توريدها
* دعم النسيج الصناعي الوطني عبر تقليص حجم الواردات وتسريع التزوّد
* تحريك الاقتصاد المحلي وخلق فرص شغل لفائدة شباب المزونة والمناطق المجاورة

وقد تقرّر رسميا إدراج المشروع ضمن قائمة المشاريع الكبرى.

تسريع إنجاز مشاريع صحية كبرى

قدّم وزير الصحة مصطفى الفرجاني تقارير مفصلة حول ثلاثة مشاريع استراتيجية:

* إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس
* تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بصفاقس
* استكمال المستشفى الجهوي صنف (ب) بتالة من ولاية القصرين

اللجنة أقرت:

* الانطلاق الفوري في إجراءات إعادة بناء المبنى الرئيسي بالمستشفى الهادي شاكر
* الإسراع في استكمال أشغال مستشفى تالة
* تسريع تهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة

توجيهات رئيسة الحكومة

أكدت رئيسة الحكومة على:

* ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية في مختلف الجهات
* اعتبار هذه المشاريع ركيزة للتنمية المتوازنة ودفع الاستثمار والتشغيل
* رفع التحديات والعراقيل على المستويين المركزي والجهوي
* المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الآجال والجودة


