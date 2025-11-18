منتدى الأعمال التونسي ـ اللوكسمبورغي يبحث آفاق التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691cb110323ed3.87412493_gljfhkeqopnmi.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت سفارة تونس في بروكسيل، بالشراكة مع غرفة التجارة التونسية البلجيكية اللوكسمبورغية، منتدى أعمال تونسي ـ لوكسمبورغي خُصّص لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات مع دوقية لوكسمبورغ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى دعم جاذبية تونس للاستثمار ومساندة الفاعلين الاقتصاديين التونسيين في التوجه نحو أسواق أوروبية جديدة.



وشارك في المنتدى الذي انتظم مؤخرا وفد هام من رجال وسيدات الأعمال التونسيين، ممثّلين لعدد من القطاعات على غرار المحاسبة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والنسيج والملابس الجاهزة وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة.









وقد أتاحت العروض التقديمية واللقاءات الثنائية الفرصة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين للتعرّف على خصوصيات السوقين التونسية واللوكسمبورغية، وفهم ديناميكيات منظومتيهما الاقتصاديتين، إضافة إلى استكشاف الإمكانات التي يتيحها لوكسمبورغ باعتباره واحداً من أبرز المراكز المالية والتكنولوجية في أوروبا.



وسجّلت الجلسات التفاعلية توافقاً على أهمية بناء شراكات عملية في قطاعات واعدة، وتعزيز جسور التواصل بين مؤسسات الأعمال في البلدين بما يساهم في تطوير المبادلات وتوسيع مجالات التعاون.



وشكّل المنتدى مناسبة لإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها تونس كشريك اقتصادي جذّاب وبوابة استراتيجية نحو السوق الإفريقية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز ورأس مالها البشري المؤهّل، إلى جانب مقوماتها الثقافية والاقتصادية والمالية. كما عزّز الحدث الصورة الإيجابية لتونس كوجهة واعدة للأعمال والاستثمار في المنطقة