عمادة المهندسين التونسيين تنظم ملتقى بعنوان " نحو آفاق البناء الحديث بين الابتكار وتحديات الواقع يوم 20 نوفمبر بجندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c593c7b553.89432488_ihkpnqmfeojlg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025
      
تنظم عمادة المهندسين التونسيين، يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بجندوبة، ملتقى تحت عنوان " نحو آفاق الحديث بين الابتكار وتحديات الواقع".

وتعد هذه المبادرة مناسبة للتأكيد على أن الهندسة ليست مجرد تقنية بل رؤية تنموية متكاملة، وأن المهندس هو العنصر القادر على تحويل الافكار الى انجازات من أجل التنمية والمحافظة على توازن الانسان والبيئة .



وسيتم، خلال هذه التظاهرة إطلاق نقاش وطني وجهوي حول مستقبل قطاع البناء، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً للتنمية في الجهات الداخلية، وخاصة في منطقة الشمال الغربي التي تزخر بالإمكانات ولكن تواجه العديد من التحديات التقنية والتنموية.


الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 | 27 جمادى الأول 1447
