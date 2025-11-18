Babnet   Latest update 19:21 Tunis

انتخاب القائد العام للكشافة التونسية محمد علي الخياري نائبًا لرئيس اللجنة الكشفية العربية

Publié le Mardi 18 Novembre 2025
      
شهدت أشغال المؤتمر العربي الكشفي الحادي والثلاثين المنعقد في أبوظبي، بالامارات العربية المتحدة الى غاية 21 نوفمبر الجاري انتخاب محمد علي الخياري القائد العام للكشافة التونسية نائبا لرئيس اللجنة الكشفية العربية في خطوةٍ تُعدّ اعترافًا إقليميًا بالدور الريادي لتونس وبكفاءة قياداتها في إدارة الملفات الكشفية الكبرى.

 وشكّلت الجلسات الافتتاحية مناسبة لعرض عدد من الملفات المحورية التي ترسم مستقبل العمل الكشفي العربي، على غرار مراجعة التعديلات الدستورية، والاطلاع على الاستراتيجية العربية الجديدة، ودراسة السياسات الكشفية العالمية، إضافة إلى مناقشة مجموعة من المواضيع المشتركة بين الوفود، في إطار السعي إلى توحيد الرؤى ووضع وبلورة آليات أكثر نجاعة لتطوير الحركة الكشفية في المنطقة.

و تميزت فعاليات المؤتمر بتنظيم اليوم العربي، الذي مثّل فضاءً ثريًا لحوار القيادات وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعكس ثراء الهوية الكشفية العربية وتعدّد مساراتها التربوية، ويعزّز روح التضامن والتكامل بين المنظمات الأعضاء.

وأكد وفد الكشافة التونسية أنّ هذه المشاركة تأتي ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تكريس جملة من المبادىء اهمها تعزيز التعاون العربي - العربي في المجال الكشفي، وترسيخ الحضور التونسي في المحافل الإقليمية والدولية، مع المساهمة الفاعلة في صياغة رؤى مستقبلية تستجيب لمتطلبات المرحلة، فضلا عن المشاركة في تطوير برامج موجّهة للشباب العربي وفق أعلى المعايير التربوية.
 


