مباراة ودية - المنتخب التونسي تحت 23 عاما يفوز على نظيره الاماراتي 3-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c917d685c08.68878178_jfegmnokqhilp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 16:30
      
فاز المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 23 عاما على نظيره الاماراتي 3-2 في المباراة الودية التي اقيمت بينهما اليوم الثلاثاء بملعب نادي الشارقة.
وسجل ثلاثية المنتخب التونسي زين الدين كادة وسالم بوعجيلة وانيس دوبال.
وكان المنتخب التونسي خاض قبل ذلك مباراتين وديتين اخريين خسر في الاولى امام المنتخب السعودي 2-4 بينما تعادل في الثانية مع المنتخب القطري بلا اهداف.


