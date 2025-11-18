بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة
تُجرى يوم السبت 22 نوفمبر مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد وفق البرنامج التالي:
قاعة طبلبة – الساعة 16:00
قاعة طبلبة – الساعة 16:00
نسر طبلبة – نادي ساقية الزيت
قاعة باردو – الساعة 16:00
الملعب التونسي – نادي سبورتينغ المكنين
قاعة قصور الساف – الساعة 16:00
نادي كرة اليد بقصور الساف – مكارم المهدية
قاعة جمال – الساعة 18:00
نادي كرة اليد بجمال – النجم الساحلي
قاعة بني خيار – الساعة 16:00
بعث بني خيار – الترجي الرياضي
قاعة الحمامات – الساعة 16:00
جمعية الحمامات – النادي الإفريقي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318709