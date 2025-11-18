بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

تُجرى يوم السبت 22 نوفمبر مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد وفق البرنامج التالي:



قاعة طبلبة – الساعة 16:00





نسر طبلبة – نادي ساقية الزيت





قاعة باردو – الساعة 16:00

الملعب التونسي – نادي سبورتينغ المكنين



قاعة قصور الساف – الساعة 16:00

نادي كرة اليد بقصور الساف – مكارم المهدية



قاعة جمال – الساعة 18:00

نادي كرة اليد بجمال – النجم الساحلي



قاعة بني خيار – الساعة 16:00

بعث بني خيار – الترجي الرياضي



قاعة الحمامات – الساعة 16:00

جمعية الحمامات – النادي الإفريقي نسر طبلبة – نادي ساقية الزيتالملعب التونسي – نادي سبورتينغ المكنيننادي كرة اليد بقصور الساف – مكارم المهديةنادي كرة اليد بجمال – النجم الساحليبعث بني خيار – الترجي الرياضيجمعية الحمامات – النادي الإفريقي