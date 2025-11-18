Babnet   Latest update 18:03 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 17:08
      
تُجرى يوم السبت 22 نوفمبر مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد وفق البرنامج التالي:

قاعة طبلبة – الساعة 16:00

نسر طبلبة – نادي ساقية الزيت


قاعة باردو – الساعة 16:00
الملعب التونسي – نادي سبورتينغ المكنين

قاعة قصور الساف – الساعة 16:00
نادي كرة اليد بقصور الساف – مكارم المهدية

قاعة جمال – الساعة 18:00
نادي كرة اليد بجمال – النجم الساحلي

قاعة بني خيار – الساعة 16:00
بعث بني خيار – الترجي الرياضي

قاعة الحمامات – الساعة 16:00
جمعية الحمامات – النادي الإفريقي


