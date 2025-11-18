القصرين: الإعلان الرسمي عن العلامة الجماعية "حلفاء القصرين" خلال الأسابيع القليلة القادمة (ممثل اليونيدو بتونس)

<img src=http://www.babnet.net/images/8/panneau-kasserine.jpg width=100 align=left border=0>

- كشف ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالجمهورية التونسية، محمد الأسعد بن حسين، أن الإعلان الرسمي عن العلامة الجماعية "حلفاء القصرين"سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إطار سعي المنظمة وشركائها إلى تثمين هذا المنتوج المحلي وتطوير آفاق تسويقه على المستويين الوطني والدولي.



وأشار بن حسين، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة العمل التي أداها وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية إلى ولاية القصرين، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تُشرف إلى حدود 17 نوفمبر 2025 على 15 مشروعاً نشيطاً في مجالات مختلفة مرتبطة بالتنمية الصناعية، من أبرزها مشروع "تونس الإبداعية" المموّل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، والذي انطلق سنة 2019 ويستهدف عدة قطاعات من بينها قطاع الحلفاء بولاية القصرين، وهو حالياً في مرحلته الثانية.









وأَكد أنّ مشروع "تونس الإبداعية" حقّق نتائج هامة، من بينها تكوين أكثر من 450 شخصاً في مجالات تقنية وإدارية مرتبطة بقطاع الحلفاء، إضافة إلى تطوير أكثر من 200 منتج جديد مستوحى من التراث المحلي، كما شمل المشروع تحديث أدوات الإنتاج وتوفير تجهيزات جديدة للحرفيين بما مكّن من تحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.



وفي سياق متصل، ذكّر بن حسين بعمق العلاقة التي تجمع تونس بـ"اليونيدو" منذ توقيع اتفاقية الشراكة سنة 1994، مشيراً إلى أنه تم سنة 2024 الاحتفال بالذكرى الثلاثين لهذه الاتفاقية بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بما يعكس متانة التعاون وحرص الطرفين على مواصلة دعم القطاع الصناعي بمختلف جهات البلاد، وفق تعبيره.

وبخصوص تدشين مركز التصميم بالقصرين أمس الاثنين، أكد ممثل اليونيدو "أنّ هذا الفضاء الجديد يمثّل إضافة نوعية ومفخرة للمنظمة ولوزارة السياحة ولمشروع "تونس الإبداعية"، مبرزاً أنّ هذا المركز، الذي يُعدّ السابع من نوعه في تونس، سيُساهم في دعم الابتكار الصناعي وتطوير مهارات الشباب والحرفيين بالجهة.