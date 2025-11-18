جندوبة : الحكم ابتدائيا على عضو بمجلس نواب الشعب  بالسجن لثلاث سنوات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66587566ee9b28.40312814_pjhmeofqgikln.jpg width=100 align=left border=0>

أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في جلستها المنعقدة ،أمس الاثنين، حاتم الهواوي عضو مجلس النواب الشعب عن دائرة جندوبة ابتدائيا وحضوريا ، وذلك بالحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام

وجاء هذا الحكم وفق ما تضمّنته لائحة الحكم المعلقة ببهو المحكمة بعد " ثبوت إدانته من أجل نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي بهدف التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به معنويا والتحريض على الاعتداء عليه ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والتصريح بذلك واعتبارها جميعا جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية

وكانت النيابة العمومية بذات المحكمة قد احالت النائب سنة 2023 قبل ان ينال هذه الصّفة اثر شكاية تقدم بها معتمد الجهة اتهمه بنشر شريط فيديو وتدوينات تسيئ اليه









