نحو تركيز منظومة الإنذار المبكر للتوقي والاستعداد لمجابهة الكوارث الطبيعية بولاية تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 17:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انعقد مساء أمس الاثنين بمقر ولاية تونس، اجتماع اللجنة الوطنية الفنية الخاصة بتدارس إمكانية تركيز منظومة الإنذار المبكر للتوقي والتهيؤ والاستعداد لمجابهة الكوارث الطبيعية بولاية تونس، التي تم اختيارها ضمن المواقع النموذجية.
وتم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه عماد بوخريص والي تونس، التعريف بهذه المنظومة ودراسة الطريقة المثلى لتحليل الأخطار ومجابهة الكوارث الطبيعية بالبلاد التونسية، مع مكتب الدراسات الفرنسي " بريدكت"، وفق بلاغ نشرته ولاية تونس.
وقد حضر الاجتماع بالخصوص المعتمدة الأولى للولاية وممثلين عن المصالح الأمنية المعنية ومعتمدي الولاية وأعضاء اللجنة الوطنية لأنظمة الإنذار المبكر وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، الى جانب ممثلين عن مكتب الدراسات الفرنسي "بريدكت" وممثلين عن وزارة المالية وممثل عن البنك الدولي.


