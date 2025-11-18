Babnet   Latest update 19:21 Tunis

كأس العالم اقل من 17 عاما: تأهل منتخبات إيطاليا وبوركينا فاسو والبرتغال للدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691caeee453264.04011254_pheigqmnlfojk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 18:30 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تأهل المنتخب الإيطالي للدور ربع النهائي لكأس العالم اقل من 17 عاما قطر 2025 لكرة القدم، بفوزه اليوم على منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جرى على ملعب محمود صوفي، ضمن مواجهات دور الـسادس عشر.
     وحجز منتخب بوركينا فاسو مقعده في الدور المقبل، عقب تغلبه على منتخب أوغندا بركلات الترجيح (5- 3)، بعد انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما على ملعب خالد بلان.
       بهذه النتيجة، ضرب المنتخب البوركيني موعدا مع نظيره الإيطالي في مرحلة الدور ربع النهائي.

   وبلغ منتخب البرتغال الدور ربع النهائي، بعد فوزه على نظيره المكسيكي بخماسية نظيفة، على ملعب بدر بلال.

       وسيلتقي المنتخب البرتغالي في دور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة منتخبي سويسرا وإيرلندا التي تقام في وقت لاحق اليوم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318725


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 | 27 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:11
07:00
05:30
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
21°-13
22°-12
17°-10
14°-7
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   795,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*