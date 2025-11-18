كأس العالم اقل من 17 عاما: تأهل منتخبات إيطاليا وبوركينا فاسو والبرتغال للدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691caeee453264.04011254_pheigqmnlfojk.jpg width=100 align=left border=0>

تأهل المنتخب الإيطالي للدور ربع النهائي لكأس العالم اقل من 17 عاما قطر 2025 لكرة القدم، بفوزه اليوم على منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جرى على ملعب محمود صوفي، ضمن مواجهات دور الـسادس عشر.

وحجز منتخب بوركينا فاسو مقعده في الدور المقبل، عقب تغلبه على منتخب أوغندا بركلات الترجيح (5- 3)، بعد انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما على ملعب خالد بلان.

بهذه النتيجة، ضرب المنتخب البوركيني موعدا مع نظيره الإيطالي في مرحلة الدور ربع النهائي.





وبلغ منتخب البرتغال الدور ربع النهائي، بعد فوزه على نظيره المكسيكي بخماسية نظيفة، على ملعب بدر بلال.



وسيلتقي المنتخب البرتغالي في دور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة منتخبي سويسرا وإيرلندا التي تقام في وقت لاحق اليوم.