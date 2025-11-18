Babnet   Latest update 16:36 Tunis

الأستاذة التونسية المختصة في علم أمراض الدم، آمنة قويدر تتوج بجائزة الانجاز مدى الحياة 2025 في مؤتمر طبي بالمدينة المنورة

Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 15:14 قراءة: 0 د, 44 ث
      
توّجت الأستاذة التونسية المختصة في علم أمراض الدم، آمنة قويدر، بجائزة الانجاز مدى الحياة 2025، وذلك خلال مؤتمر أمراض الدم الملتئم بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية من 13 الى 15 نوفمبر 2025.
 
وتعد هذه الجائزة تتويجا لمسيرة مهنية وعلمية للأستاذة قويدر امتدت عقودًا من العمل الجاد في خدمة المرضى وتطوير هذا الاختصاص، حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.

 

والجائزة تُمنح لشخصيات تركت بصمتها في البحث العلمي والتعليم والرعاية السريرية، وأسهمت في دفع مستوى علاج أمراض الدم في المنطقة.
 وشغلت آمنة قويدر رئاسة الجمعية التونسية لأمراض الدم وإدارة المركز الوطني لنقل الدم ورئاسة قسم بمستشفى عزيزة عثمانة.
 
كما تميّزت قويدر في تشخيص وعلاج اللوكيميا، واضطرابات النزيف الوراثي، وهي اليوم عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للهيموفيليا ونائبة رئيسه عن المنظمات الوطنية.
 
ولفتت الوزارة الى أن هذا التتويج يعكس قيمة المدرسة الطبية التونسية، ويُبرز مكانة المرأة التونسية في الطب والبحث العلمي.


