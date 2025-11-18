افتتاح الندوة الدولية "الثقافة العربية والتحديات الراهنة"

تحت عنوان "الثقافة العربية والتحديات الراهنة " ، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة فعاليات الملتقى الدولي الثالث بمناسبة مرور ستين سنة على تأسيس مجلة حوليات الجامعة التونسية ويتواصل على مدى ثلاثة أيام إلى غاية 20 نوفمبر الجاري.

ويستضيف هذا الملتقى، الذي يطرح الثقافة العربية من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي اللغة والأدب والحضارة، جامعيين من تونس والجزائر والمغرب ومصر وسلطنة عمان والسعودية والعراق وقطر وغمبيا وتركيا.





وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أشار رئيس تحرير حوليات الجامعة التونسية وأحد المنسقين العامين لهذه الندوة، محمد بالطيب، إلى أهمية هذه المجلة التي أسسها بناة الجامعة التونسية وبذلوا فيها جهودا جبارة، لتصبح إحدى أهم المجلات العلمية المتميزة في العالم العربي، مبينا أنه، عرفانا بالجميل للمؤسسين وحفاظا على استمرارية هذه الحولية وتطورها جاء الاحتفال بالستينية من خلال موضوع واسع النطاق، وهو الثقافة العربية، وذلك لراهنيته من ناحية، ولإتاحة المجال لاختصاصات متعددة، لا فقط في الأدب واللغة والحضارة وإنما أيضا في الإنسانيات وعلم الاجتماع والتاريخ، كي يسهموا في هذه الندوة، من ناحية أخرى.كما صرح بالطيب أنه سيتم تحكيم محتوى مداخلات الملتقى في مرحلة لاحقة وإصدار المُداخلات التي تقبلها لجنة التحكيم في ثلاثة أعداد من حوليات الجامعة التونسية، كل عدد يتناول محورا من محاور الملتقى.وسيتناول الملتقى ضمن محاوره الثلاثة العديد من المواضيع الراهنة، ففي محور اللغة سيهتم المتدخلون بعلاقة اللغة بالهوية، والتجديد في الدراسات اللغوية العربية، ورهانات البحث اللساني اليوم، والنظريات اللسانية، فضلا عن تحليل الخطاب.أما محور الأدب، فسيتطرق المتدخلون فيه إلى عديد المسائل المرتبطة بضرورة الأدب ووظائفه، والأدب في عصر الذكاء الاصطناعي، وتجديد الدرس الشعري القديم، والأدب والنقد، وشعر و أدب المقاومة.أما محور الحضارة، فسيطرح المتدخلون فيه زوايا مختلفة لموضوع الحداثة ونقدها، وتحديث الثقافة وضرورة التعريب، وتاريخية الدراسات الحضارية، والتاريخانية، وتجديد الفكر الديني، وتجديد الفكر الإسلامي.