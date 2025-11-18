Babnet   Latest update 21:14 Tunis

ترامب: لدينا رد إيجابي من ولي العهد حول "اتفاقيات أبراهام"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691ccac3691f51.57378653_mfqgnhjoieklp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 21:12 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن يوم الثلاثاء، "لدينا رد إيجابي من ولي العهد حول اتفاقيات أبراهام".

وأضاف ترامب: "لن أقول لدينا التزام لكن كان لدينا محادثة جيدة حول اتفاقيات أبراهام".



من جهته، أكد ولي العهد السعودي أنهم يريدون تحقيق حل الدولتين قبل الانضمام للاتفاقيات.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن واشنطن تريد أن تكون المملكة جزءا من "اتفاقات أبراهام" ولكن نريد تحقيق حل الدولتين.

وفي أول زيارة من نوعها منذ سبع سنوات، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض بمراسم استقبال مهيبة.

وشهدت المناسبة رفع أعلام البلدين في أرجاء البيت الأبيض، فيما شهدت سماء العاصمة واشنطن استعراضا جويا تزامن مع وصول ولي العهد السعودي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل حديث بين ترامب وولي العهد السعودي، في أجواء وصفت بأنها تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومن المتوقع أن يوقع الجانبان اتفاقيات في مجالات مبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، واستثمارات بمليارات الدولارات في بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318736


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 | 27 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:11
07:00
05:30
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
20°-13
22°-11
17°-10
14°-10
  • Avoirs en devises
    24864,2

  • (18/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41781 DT        1$ =2,94311 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/11)   795,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*