ترامب: لدينا رد إيجابي من ولي العهد حول "اتفاقيات أبراهام"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن يوم الثلاثاء، "لدينا رد إيجابي من ولي العهد حول اتفاقيات أبراهام".



وأضاف ترامب: "لن أقول لدينا التزام لكن كان لدينا محادثة جيدة حول اتفاقيات أبراهام".



من جهته، أكد ولي العهد السعودي أنهم يريدون تحقيق حل الدولتين قبل الانضمام للاتفاقيات.وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن واشنطن تريد أن تكون المملكة جزءا من "اتفاقات أبراهام" ولكن نريد تحقيق حل الدولتين.وفي أول زيارة من نوعها منذ سبع سنوات، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض بمراسم استقبال مهيبة.وشهدت المناسبة رفع أعلام البلدين في أرجاء البيت الأبيض، فيما شهدت سماء العاصمة واشنطن استعراضا جويا تزامن مع وصول ولي العهد السعودي.وجرى خلال الاستقبال تبادل حديث بين ترامب وولي العهد السعودي، في أجواء وصفت بأنها تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.ومن المتوقع أن يوقع الجانبان اتفاقيات في مجالات مبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، واستثمارات بمليارات الدولارات في بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية.