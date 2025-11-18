Babnet   Latest update 18:03 Tunis

توزر: جمعية المرأة الواحية للتنمية المستدامة تعطي إشارة استغلال مشروع تثمين المياه الرمادية في مدرستين ابتدائيتين

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/tozeur2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 18:03
      
أعطت جمعية "المرأة الواحية للتنمية المستدامة" بتوزر، اليوم الثلاثاء، إشارة استغلال مشروعها الممول من سفارة جمهورية التشيك بتونس والمتمثل في تثمين المياه الرمادية وبعث حدائق بيولوجية في المدرسة الابتدائية ابن الشباط بتوزر، والحامة القرية بحامة الجريد.

وبينت رئيسة الجمعية فريدة لعيمش لصحفية "وات" انّ تنفيذ المشروع امتد خلال الأشهر الماضية عبر تركيز منظومة معالجة المياه المستعملة داخل المدارس وتجميعها وتركيز منظومة ري ذكية تمكن هذه المدارس المنتفعة بالمشروع من بعث حدائق واستغلال المياه للري فضلا عن دعم نوادي البيئة بالمدرستين من معدات بستنة، ومساعدتها على غراسة أصناف عدة من النباتات والأشجار المثمرة، وأوضحت انّ تمويل المشروع يأتي في سياق أنشطة دعم تقدمها السفارة سنويا لفائدة نسيج الجمعيات، حيث استفادت الجمعية من تمويل يخص سنة 2025.



ولفت المستشار الاقتصادي بسفارة التشيك مارتن تروجان بالمناسبة، وبحضور بقية الشركاء وهم المندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للبيئة ودائرة الغابات، الى أنّ زيارته للمشروع مكنته من الوقوف على الأهمية التي تلعبها مثل هذه المشاريع خاصة في توفير موارد مياه لري الحدائق المدرسية وإيجاد الحلول لذلك، وكذلك معرفة حاجيات المدارس والتحديات التي تواجهها بشكل يومي في مجال ري الحدائق والعناية بها.
واشار الى امكانية تمويل مشاريع أخرى مماثلة، باعتبار أن السفارة تفتح سنويا خط تمويل لفائدة الجمعيات في عدة أنشطة، وسيتم في بداية 2026 فتح هذا الخط لمشاريع جديدة بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع سنة 2025.


