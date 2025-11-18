Babnet   Latest update 15:05 Tunis

ميزانية 2026: ارتفاع نفقات مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بنسبة 26.73 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c68a59ec307.22452789_ifnhjekpgomlq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 13:36
      
انطلقت صباح الثلاثاء أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2026، وقد تم ضبط نفقات هذه المهمة بـ 287 مليون دينار مقابل 226.457 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تُقدّر بـ 26.73%.

توزيع النفقات حسب مكونات الميزانية


* نفقات التأجير: 165.850 مليون دينار

* نفقات التسيير: 13.915 مليون دينار
* نفقات التدخلات: 45.947 مليون دينار
* نفقات الاستثمار: 61.288 مليون دينار

وتسعى الوزارة إلى تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية ضمن ثلاثة برامج كبرى:
برنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص – برنامج الطفولة – برنامج كبار السن.

المرأة والأسرة: تعزيز التعهّد والوقاية ومراجعة التشريعات

ضمن هذا البرنامج، تعمل الوزارة على:

* تعزيز خدمات الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات وتقريب الإحاطة.
* دخول 3 فضاءات أسرة جديدة حيز النشاط سنة 2026، إضافة إلى 4 فضاءات إرشاد أسري قائمة.
* تحسين خدمات مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين، ضمن 16 مركز إيواء بطاقة 243 سريراً، وبميزانية تناهز 660 ألف دينار.
* مراجعة الإطار التشريعي:

* مشروع قانون حول التوفيق الأسري،
* مشروع قانون حول النفقة وجراية الطلاق.
* دعم التمكين الاقتصادي للنساء بإطلاق خطط قطاعية وفضاءات مرافقة ورقمنة الخدمات لتيسير النفاذ إلى الأسواق والتسويق الرقمي.



الطفولة: انتدابات، تهيئة وتجهيز، ودعم برامج الإدماج

ضمن برنامج الطفولة، سيتم خلال السداسي الأول لسنة 2026:

* انتداب 120 أستاذ شباب وطفولة،
* انتداب 50 منشط لرياض الأطفال.

كما تشمل برامج 2026:

* دعم رياض الأطفال البلدية بـ 478 ألف دينار،
* إعادة فتح الروضات المغلقة (6 دخلت حيز الاستغلال و4 أخرى ستستأنف نشاطها بعد التهيئة)،
* تخصيص 500 ألف دينار لدعم رياض الأطفال العمومية (51 حالياً) مع افتتاح 4 روضات جديدة،
* وصول عدد المنتفعين من برنامج "روضتنا في حومتنا" إلى نحو 30 ألف طفل،
* تعميم برنامج إدماج أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ليستفيد منه 100 طفل.

كما رصدت الوزارة:

* 3.3 مليون دينار لتهيئة نوادي الأطفال القارة (مليون مستفيد سنة 2026)،
* 600 ألف دينار لاقتناء 5 نوادي أطفال متنقلة،
* 4.3 مليون دينار لتطوير نشاط مراكز الاصطياف والترفيه لفائدة الأطفال وخاصة مكفولي الدولة.

وتعمل الوزارة كذلك على تعزيز دور مندوبي حماية الطفولة بإحداث مكاتب جهوية ثانية في الولايات الكبرى لزيادة سرعة الاستجابة وتحسين جودة التدخل.

كبار السن: دعم الإدماج والتكفّل وتحسين الخدمات

تهدف الوزارة خلال سنة 2026 إلى:

* تعزيز إدماج كبار السن في محيطهم الطبيعي،
* دعم نموذج الأسر الحاضنة لكبار السن فاقدي السند،
* تطوير النوادي النهارية لتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة،
* تقوية الفرق المتنقلة للخدمات الصحية والاجتماعية،
* الترفيع في المنحة المخصّصة لهذه الفرق من 20 ألف دينار إلى 25 ألف دينار.


