ميزانية 2026: ارتفاع نفقات مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بنسبة 26.73 بالمائة

انطلقت صباح الثلاثاء أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2026، وقد تم ضبط نفقات هذه المهمة بـ 287 مليون دينار مقابل 226.457 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تُقدّر بـ 26.73%.



توزيع النفقات حسب مكونات الميزانية



المرأة والأسرة: تعزيز التعهّد والوقاية ومراجعة التشريعات



الطفولة: انتدابات، تهيئة وتجهيز، ودعم برامج الإدماج



كبار السن: دعم الإدماج والتكفّل وتحسين الخدمات



165.850 مليون دينار13.915 مليون دينار45.947 مليون دينار61.288 مليون ديناروتسعى الوزارة إلى تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية ضمن ثلاثة برامج كبرى:ضمن هذا البرنامج، تعمل الوزارة على:ضد النساء والفتيات وتقريب الإحاطة.* دخولحيز النشاط سنة 2026، إضافة إلى 4 فضاءات إرشاد أسري قائمة.* تحسين خدمات مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين، ضمن 16 مركز إيواء بطاقة 243 سريراً، وبميزانية تناهز* مراجعة الإطار التشريعي:* مشروع قانون حول* مشروع قانون حول* دعم التمكين الاقتصادي للنساء بإطلاق خطط قطاعية وفضاءات مرافقة ورقمنة الخدمات لتيسير النفاذ إلى الأسواق والتسويق الرقمي.ضمن برنامج الطفولة، سيتم خلال السداسي الأول لسنة 2026:كما تشمل برامج 2026:* دعم رياض الأطفال البلدية بـ* إعادة فتح الروضات المغلقة (6 دخلت حيز الاستغلال و4 أخرى ستستأنف نشاطها بعد التهيئة)،* تخصيصلدعم رياض الأطفال العمومية (51 حالياً) مع افتتاح* وصول عدد المنتفعين من برنامجإلى نحو* تعميم برنامج إدماج أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ليستفيد منهكما رصدت الوزارة:لتهيئة نوادي الأطفال القارة (مليون مستفيد سنة 2026)،لاقتناء 5 نوادي أطفال متنقلة،لتطوير نشاط مراكز الاصطياف والترفيه لفائدة الأطفال وخاصة مكفولي الدولة.وتعمل الوزارة كذلك على تعزيز دوربإحداث مكاتب جهوية ثانية في الولايات الكبرى لزيادة سرعة الاستجابة وتحسين جودة التدخل.تهدف الوزارة خلال سنة 2026 إلى:* تعزيز إدماج كبار السن في محيطهم الطبيعي،* دعم نموذجلكبار السن فاقدي السند،* تطوير النوادي النهارية لتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة،* تقوية الفرق المتنقلة للخدمات الصحية والاجتماعية،* الترفيع في المنحة المخصّصة لهذه الفرق من