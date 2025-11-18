لقاء اعلامي لفائدة الطلبة التونسيين يوم 22 نوفمبر 2025 بالمركز الاجتماعي والثقافي دار التونسي بروما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c5857a90464.96259929_eknplifoqhgjm.jpg width=100 align=left border=0>

-ينظم المركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي" بالعاصمة الايطالية روما، لقاءا اعلاميا، وذلك يوم السبت 22 نوفمبر الجاري بمقر المركز .



ويأتي تنظيم هذا اللقاء في اطار الاحتفال باليوم العالمي للطلبة الموافق ليوم 17 نوفمبر من كل سنة، وتستهدف الطلبة التونسيين الدارسين بالجامعات الايطالية بمنطقة روما وضواحيها .









وتهدف هذه التظاهرة الى ربط الصلة بين الطلبة التونسيين وتذليل الصعوبات التي تعترضهم ببلد الاقامة خلال مسيرتهم الدراسية اضافة الى الانصات الى مشاغلهم ومقترحاتهم .



وسيتم، خلال هذا اللقاء تنظيم حفل استقبال يتخلله عروض موسيقية تونسية .



رصد





