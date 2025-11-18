Babnet   Latest update 15:05 Tunis

لقاء اعلامي لفائدة الطلبة التونسيين يوم 22 نوفمبر 2025 بالمركز الاجتماعي والثقافي دار التونسي بروما

-ينظم المركز الاجتماعي والثقافي "دار التونسي" بالعاصمة الايطالية روما، لقاءا اعلاميا، وذلك يوم السبت 22 نوفمبر الجاري بمقر المركز .

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في اطار الاحتفال باليوم العالمي للطلبة الموافق ليوم 17 نوفمبر من كل سنة، وتستهدف الطلبة التونسيين الدارسين بالجامعات الايطالية بمنطقة روما وضواحيها .



وتهدف هذه التظاهرة الى ربط الصلة بين الطلبة التونسيين وتذليل الصعوبات التي تعترضهم ببلد الاقامة خلال مسيرتهم الدراسية اضافة الى الانصات الى مشاغلهم ومقترحاتهم .

وسيتم، خلال هذا اللقاء تنظيم حفل استقبال يتخلله عروض موسيقية تونسية .

