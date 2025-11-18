Babnet   Latest update 11:51 Tunis

الإدارة العامة للأداءات تدعو إلى إيداع الإضبارة الجبائية والتصاريح السنوية عبر منصة "تاج"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd1bd374ef6.40368894_lpknihfoqgmje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 11:49 قراءة: 0 د, 23 ث
      
دعت الإدارة العامة للأداءات، اليوم الثلاثاء، المطالبين بالأداء الخاضعين لواجب الإضبارة الجبائية والذوات المعنوية المطالَبة بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل، إلى القيام بعمليات الإيداع حصرياً عبر منصة "تاج".

وأوضحت الإدارة، في بلاغها، أنّ إيداع الإضبارة الجبائية والتصاريح الخاصة بأسعار التحويل يتم حصرياً عبر منصة "تاج"، وفق كراسات الشروط الفنية والنماذج المعتمدة بصيغة XSD المنشورة ضمن المنصة.



وطلبت الإدارة من جميع الأطراف المعنية تسوية الإغفالات المتعلقة بعدم إيداع التصاريح السابقة، وذلك بشكل مباشر عبر المنصة ذاتها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318688


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 | 27 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:11
07:00
05:30
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-14
21°-11
18°-11
16°-9
  • Avoirs en devises
    24915,6

  • (17/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,42002 DT        1$ =2,93965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/11)   795,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*