الإدارة العامة للأداءات تدعو إلى إيداع الإضبارة الجبائية والتصاريح السنوية عبر منصة "تاج"

دعت الإدارة العامة للأداءات، اليوم الثلاثاء، المطالبين بالأداء الخاضعين لواجب الإضبارة الجبائية والذوات المعنوية المطالَبة بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل، إلى القيام بعمليات الإيداع حصرياً عبر منصة "تاج".



وأوضحت الإدارة، في بلاغها، أنّ إيداع الإضبارة الجبائية والتصاريح الخاصة بأسعار التحويل يتم حصرياً عبر منصة "تاج"، وفق كراسات الشروط الفنية والنماذج المعتمدة بصيغة XSD المنشورة ضمن المنصة.









وطلبت الإدارة من جميع الأطراف المعنية تسوية الإغفالات المتعلقة بعدم إيداع التصاريح السابقة، وذلك بشكل مباشر عبر المنصة ذاتها.