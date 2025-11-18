Babnet   Latest update 16:36 Tunis

مركز "إفادة" ينظم دورة تدريبية حول التصرف المالي للجمعيات يومي 25 و26 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67ec3cec7de1c9.20303494_hogjliekpqmfn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 15:05
      
ينظم، مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"، بمقره بتونس العاصمة، دورة تكوينية لفائدة جمعيات من مختلف ولايات الجمهورية، حول موضوع "التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات وفق المعيار المحاسبي عدد 45"، وذلك يومي 25 و26 نزفمبر الجاري.

وتهدف هذه الدورة، إلى تعزيز القدرات الإدارية والمالية للمنظمات غير الحكومية في سياق المطالبة المتزايدة بالشفافية والالتزام بالقواعد المحاسبية المعترف بها لضمان سلامة التعاملات المالية للجمعيات وتسهيل مهمة الرقابة عليها.



ومن شأن هذه الدورة التدريبية، التي تندرج في إطار جهود المركز لتعزيز الحوكمة المالية والشفافية داخل منظمات المجتمع المدني التونسي، أن تعزز الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية داخل المجتمع المدني، وفق "المعيار المحاسبي عدد 45".

ويعد "المعيار المحاسبي عدد 45"، اطارا مرجعيا حاسما لتنظيم السجلات المالية للجمعيات، بما يضمن دقة البيانات، ويسهل عملية تتبع مصادر التمويل وطرق إنفاقها.

وينتظر أن تفضي الدورة، إلى تمكين الجمعيات من اكتساب الأدوات والمعرفة اللازمة لضمان امتثالها للقوانين والتشريعات المعمول بها، مما يعزز ثقة المانحين والجهات الرقابية في أدائها المالي.


