المنتدى السنوي للتوجيه والانتداب يومي 22 و23 نوفمبر 2025 بمركب مراسيم بصفاقس

ينظم قسم هندسة الاعلامية والرياضيات التطبيقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، يومي 22 و23 نوفمبر، بمركب مراسيم بصفاقس، المنتدى السنوي للتوجيه والانتداب وذلك تحت شعار"
Tomorrow Starts Today


وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 700 طالب وشاب الى جانب أكثر من 16 شركة ناشطة في القطاع الرقمي والهندسي اضافة الى

ورشات تفاعلية ولقاءات مهنية وعروض مشاريع طلابية.

ويمثل هذا المنتدى فضاء خاصا للطلبة والمتخرجين الجدد من المدرسة مع المؤسسات الاقتصادية والشركات التكنولوجية لتعزيز
فرص التدريب والانتداب وتبادل الخبرات وتقديم آخر المستجدات في مجال هندسة الاعلامية والرياضيات التطبيقية.


