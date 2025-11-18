تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الوصلة المؤدّية من الطريق الوطنيّة رقم 3 أ1 نحو سوسة والحمّامات بداية من الثلاثاء

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان، عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الوصلة المؤدّية من الطريق الوطنيّة رقم 3 أ1 نحو سوسة والحمّامات، بداية من الساعة التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء، لمواصلة أشغال محوّل مستشفى الحروق البليغة ببن عروس والطريق الجهويّة 22.



ويتنزل الإجراء، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز، في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة في قسطه الثالث.









ودعت الوزارة، في هذا الصدد، مستعملي الطريق القادمين من مفترق اليهوديّة والوطنيّة رقم3 والمتجهين إلى الضاحية الجنوبيّة أو الحمامات، الإنعراج يسارا لاستعمال الوصلة الوقتيّة المحدثة في اتّجاه الحمّامات.