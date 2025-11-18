Babnet   Latest update 11:51 Tunis

قبلي: ارتفاع حجم الانتاج الجملي للتمور البيولوجية خلال الموسم الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64f745ad341bf0.31461013_fhpinkljqmgeo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 11:51
      
حقق الإنتاج الجملي للتمور البيولوجية بولاية قبلي، ارتفاعا هاما خلال الموسم الحالي ليبلغ 18 الف طن أي بزيادة تناهز 5 الاف طن مقارنة بالموسم الفارط، وفق ما أكده رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الكاروس لصحفي "وات".
وأوضح المصدر ذاته، ان هذه الزيادة تعود بالأساس للعوامل المناخية الملائمة التي عاشتها الجهة خلال شهري اوت وسبتمبر الماضيين، والتي ساهمت في ارتفاع نسبة التمور الصالحة مقارنة بالموسم الفارط الذي سجل هطول كمية هامة من الامطار الخريفية التي اثرت على جودة الإنتاج.
وافاد الكاروس ايضا بان طاقة تصدير التمور البيولوجية سجلت خلال الموسم الفارط تراجعا لتبلغ 3 الاف طن بنقص يناهز 700 طن مقارنة بالموسم الذي سبقه، وذلك جراء تأثر التمور بالتقلبات المناخية، واشار الى ان الفلاحة البيولوجية تمثل قطاعا استراتيجيا وهاما خاصة لمستقبل قطاع التمور بالجهة، باعتبار ان هذا القطاع يحافظ على التنوع البيولوجي بالواحات ويوفر تعاملا إيجابيا مع الآفات والامراض الموجودة فضلا عن الجودة المرتفعة للتمور البيولوجية التي تحتوي على عناصر غذائية هامة ومفيدة تساعد في المحافظة على صحة المستهلك الذي بات يقبل اكثر فاكثر على استهلاك المنتوجات البيولوجية.

واشار الى انّ مساحة الواحات المخصصة لإنتاج التمور البيولوجية والمصادق عليها رسميا، تبلغ حاليا بولاية قبلي 1610 هكتارات، يستغلها 746 فلاحا، مع وجود مساحات أخرى تناهز 240 هكتارا بصدد التحول لنمط الإنتاج البيولوجي الخالي من كافة الرواسب الكيمائية، وهي مساحات تعتبر حاليا في المرحلة الانتقالية، ومن المنتظر ان تدخل لهذا النمط من الإنتاج خلال السنة القادمة او السنة التي تليها.


